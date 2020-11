COVID-19 : 18 cas s’ajoutent au Bas-Saint-Laurent

La santé publique du Bas-Saint-Laurent enregistre 18 cas de plus de COVID-19 dans la région, dont 13 uniquement dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie.

Quatre résidents et deux travailleurs de plus ont contracté la maladie en lien avec l’éclosion en cours à la Résidence des Bâtisseurs de Matane. On ignore si les sept autres cas du secteur sont liés à l'éclosion.

Cas par MRC : La Matapédia : 22

La Matanie : 66 (+13)

La Mitis : 13

Rimouski-Neigette : 132 (+5)

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 187 (+1)

Témiscouata : 42

Kamouraska :75

À déterminer : 1 (-1) Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Par ailleurs, cinq cas s’ajoutent dans la région de Rimouski-Neigette, et un dans Rivière-du-Loup. Un cas a aussi été reclassé.

Aucun décès supplémentaire n’a été rapporté. Neuf personnes ont succombé à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, dont deux dans la dernière semaine.

Les autorités sanitaires considèrent, en date de samedi, que 466 cas sont maintenant rétablis. Un total de 73 cas sont donc toujours actifs sur le territoire.

Au total, 548 personnes ont été contaminés par le virus depuis le début de la pandémie dans le Bas-Saint-Laurent.

En Gaspésie, la santé publique rapporte 15 nouveaux cas, dont la plupart sont situés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé.

Au Québec, 1234 cas de COVID-19 ont été recensés dans les dernières 24 heures. La santé publique rapporte aussi 29 nouveaux décès.