À Montmagny, la communauté en zone rouge se serre les coudes pour ses commerçants

Le passage en zone rouge des régions de L’Islet, de Montmagny et des Etchemins a fait ressortir la solidarité. Même si les restaurateurs écopent et que les gens se confinent à nouveau, la région peut compter sur la générosité de la communauté - et sur le père Noël - pour adoucir un peu l’épreuve.

Longtemps épargné par l’état d’alerte maximale, Montmagny n’a pu échapper à l’avancée de la COVID.

C’était inévitable, concède le maire de Montmagny, Rémy Langevin. Avec les déplacements des gens qui venaient des zones rouges pour venir consommer chez nous, c’était une question de temps.

Depuis lundi, la ville retrouve l’écho du printemps : salles à manger fermées, bibliothèques en service réduit, familles isolées de ceux et celles qui n’habitent pas sous leur toit.

On était vraiment un village gaulois, résume Martin Desroches, le propriétaire du resto-bar Lafontaine de Montmagny. C'est sûr que la fermeture du restaurant, plus le bar, plus le service de traiteur qui était déjà fermé... Ça donne un dur coup.

Notamment pour ses travailleurs. De la soixantaine d’employés nécessaires pour faire rouler le restaurant en temps normal, seulement 20 ont conservé leur emploi pour assurer le service de commandes à emporter.

Pour prêter main-forte aux commerçants comme Martin Desroches, la Ville de Montmagny-L’Islet se mobilise.

La Ville a encouragé les commerces et les entreprises à acheter des cartes-cadeaux qui permettent de dépenser chez nous , explique Rémy Langevin.

La communauté a répondu à l’appel. On des entreprises qui ont acheté pour 11 000 $ de cartes-cadeaux qu’ils comptent remettre à leurs employés pour Noël , s'enthousiasme le maire.

La chambre de commerce locale, de son côté, a lancé comme défi à plusieurs citoyens de manger dans nos restaurants.

Il y a un dynamisme de soutien économique, se réjouit le maire. Ça va créer une certaine vitalité chez nous.

Objectif : Noël en famille

Pour aider les citoyens à garder le moral, Montmagny compte aussi sur la féerie de Noël .

À grand renfort de décoration - dont un renne de plus de 2 m -, la Ville veut offrir un horizon plus positif à sa communauté.

Sentier aménagé, illumination des carrefours et des lieux de rencontre : en créant un espace public plus festif, Montmagny cherche à inciter jeunes et moins jeunes à sortir, à se prendre en photos parmi les décorations thématiques et, pourquoi pas, à envoyer une liste de cadeaux au père Noël.

Dès la semaine prochaine, nous installerons un aménagement, promet le maire Langevin. Noël devient une sorte de motivation pour respecter les règles, tout le monde a espoir que les regroupements en petite cellule soit permis pendant le temps des Fêtes, comme le gouvernement l’indique.

L’attrait des retrouvailles de Noël fait mouche parmi la communauté.

Sans câlin de nos petits-enfants, c'est dur , avoue Stella et Yolande Gaudreau.

On se croise les doigts pour qu'on soit capable d'avoir nos enfants et qu’on soit en famille , affirme Francine Martineau, une résidente de Montmagny.

On est tenté de voir du monde parce que ça fait longtemps qu’on est isolé, dit quant à lui Jean Massé en sortant de l’épicerie. Il faut continuer, il faut persévérer.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie