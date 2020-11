COVID-19 : Progression record et réouvertures en Ontario

Santé publique Ontario rapporte un record de 1132 nouvelles infections samedi matin, 11 décès supplémentaires et 852 nouvelles guérisons.

Avec plus de nouveaux malades que de nouveaux guéris, la province voit une fois de plus son nombre de cas actifs augmenté, pour atteindre 8667. Depuis le 18 octobre, cette statistique atteint un nouveau record chaque jour.

La progression du nombre de cas actifs ce samedi est par ailleurs une des plus forte enregistrée au cours des deux dernières semaines.

Avec un bilan qui s’alourdit de 11 morts, le nombre de décès liés au coronavirus passe désormais à 3220.

Le dépistage est par ailleurs en berne. En début de semaine, le gouvernement annonçait vouloir atteindre 100 000 tests par jours d’ici décembre. Au cours des dernières 24 h, ce sont moins de 39 200 tests qui ont été réalisés en Ontario.

Entrée en vigueur du nouveau système de restrictions

Ce samedi marque l’entrée en vigueur du système de restrictions par zone de couleur dévoilé plus tôt cette semaine par le gouvernement Ford.

La région de Peel, qui inclut les villes de Mississauga et Brampton, dans l’ouest de Toronto, est la seule à être en catégorie rouge, le palier le plus élevé avant le confinement total.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, s'exprime lors d'une conférence de presse au campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa vendredi. Photo : Radio-Canada

En plus de devoir respecter les restrictions des zones orange, les commerces comme les restaurants, bars et gyms ne pourront accueillir que 10 clients maximum en intérieur. Contrairement à la catégorie orange, les cinémas et salles de spectacles doivent demeurer fermés.

Doug Ford en a fait l’annonce vendredi, après avoir constaté pendant plusieurs jours une progression rapide du virus dans la communauté et un taux de positivité au dépistage de la COVID-19 dépassant les 11 %.

Les régions de York et Ottawa entrent, elles, dans la catégorie orange. Pour ces zones, les bars, les restaurants et les gyms peuvent accueillir jusqu’à 50 personnes à l'intérieur à la fois. La vente d'alcool se termine à 21 h, et le nombre de personnes par table est limité à quatre.

Toronto devrait entrer en zone orange le 14 novembre. La ville va intégrer le système une semaine plus tard que le reste de la province, à la demande du maire de Toronto John Tory.