La France rend un hommage national aux victimes de l'attentat de Nice

Le premier ministre français Jean Castex a exprimé samedi son « émotion », sa « compassion » et son « indignation » lors de l'hommage national aux trois victimes de l'attentat commis le 29 octobre dans la basilique de Nice.

C'est la France qui à chaque fois est visée et est la cible du terrorisme, mais Nice aura payé un lourd tribut , a déclaré le premier ministre français Jean Castex, évoquant cet attentat et celui qui avait fait 86 morts sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016.

L'ennemi, nous le connaissons, non seulement il est identifié, mais il a un nom, c'est l'islamisme radical, une idéologie politique qui défigure la religion musulmane en détournant ses textes, ses dogmes et ses commandements pour imposer sa domination par l'obscurantisme et la haine , a encore déclaré le chef du gouvernement, lors de la cérémonie organisée sur les hauteurs de la ville.

Neuf jours après l'attentat commis par le Tunisien Brahim Aouissaoui, toutes les gardes à vue ont été levées, dont celle d'un mineur de 17 ans, interpellé mercredi après-midi en région parisienne.

Au total, 11 personnes ont été placées en garde à vue puis relâchées depuis le début de l'enquête, ouverte par le parquet antiterroriste notamment pour assassinats en relation avec une entreprise terroriste .

Des gens allument des bougies devant la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice au lendemain d’une attaque au couteau qui a fait trois morts. Photo : Getty Images / VALERY HACHE

Blessé et atteint de la COVID-19, le suspect n’a pas encore été entendu

Vendredi, l'assaillant, grièvement blessé lors de son interpellation et également testé positif au coronavirus, a été transféré par avion et sous haute sécurité de Nice à Paris.

Aouissaoui, dont le pronostic vital est toujours engagé, a été hospitalisé à Paris, selon une source proche du dossier. Il n'a toujours pas pu être entendu par les enquêteurs.

Il a quitté clandestinement mi-septembre la ville de Sfax, au centre de la Tunisie, où il vivait avec sa famille et travaillait comme réparateur de motos.

Après sa traversée de la Méditerranée et son arrivée sur l'île italienne de Lampedusa, Brahim Aouissaoui aurait été placé en quarantaine avec près de 400 migrants sur le ferry Rhapsody , selon la presse italienne, avant de débarquer sur le continent à Bari, dans le sud-est de l'Italie, le 9 octobre.

Une source proche de l'enquête avait précisé qu'il s'était ensuite rendu en Sicile, avant de rejoindre la France.

L'enquête a pu déterminer qu'il était arrivé à Nice mardi 27 octobre, deux jours avant l'attaque.

Cette attaque terroriste est la troisième perpétrée en France depuis la republication au début du mois de septembre de caricatures du prophète Mahomet par Charlie Hebdo.

Aveux du suspect de l’attaque de Lyon

Par ailleurs, un homme présentement en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat d'un prêtre orthodoxe le 31 octobre à Lyon, a reconnu les faits, a annoncé le parquet samedi.

L'homme de 40 ans, de nationalité géorgienne selon le quotidien Le Parisien, s'avère être le mari d'une femme qui entretenait une liaison avec la victime , a précisé dans un communiqué le procureur de la République.

La garde à vue a débuté vendredi après l'interpellation du suspect à son domicile lyonnais, selon Le Parisien.

Des policiers examinent l'église orthodoxe devant laquelle un prêtre a été retrouvé blessé par balles, à Lyon, le 31 octobre. Photo : afp via getty images / Jeff Pachoud

La victime de 52 ans, grièvement blessée samedi dernier par un tir de fusil à canon scié, est sortie du coma mercredi et son audition par les enquêteurs aurait conduit à l'arrestation du suspect.

Nikolaos Kakavelakis, prêtre de l'église orthodoxe grecque du 7e arrondissement de Lyon depuis une dizaine d'années, avait déposé sa démission il y a un mois.

Cette agression, survenue devant l'église deux jours après l'attentat dans la basilique de Nice, avait suscité un grand émoi, mais l'absence de revendication et la personnalité de la victime avait conduit le parquet national antiterroriste à ne pas se saisir des faits, la piste d'un différend de droit commun étant davantage privilégiée.