Première victoire de la saison pour l’Océanic de Rimouski

Le gardien de but Raphaël Audet de l’Océanic a pu repousser les 28 tirs lancés contre lui, pour son premier blanchissage en carrière.

Je ne pouvais pas être plus heureux. Les gars ont bien joué devant moi. [...] Je pense que c’est une victoire d’équipe, puis le jeu blanc, je leur dois à eux autres. C’est sûr et certain que ça remonte le moral des troupes! , expliquait Raphaël Audet après sa victoire de vendredi.

Face à lui, Lucas Fitzpatrick du Drakkar n'a cédé qu’une seule fois sur les 30 tirs reçus.

Un jeu d’intensité

Le rythme et la vitesse ont marqué le jeu vendredi soir, alors que l’Océanic a particulièrement excellé en défensive, face aux attaques du Drakkar.

Très présent en zone adverse en deuxième période, Baie-Comeau a pu décocher 13 tirs au filet contre 9 par Rimouski. La constance du gardien rimouskois aura toutefois sauvé la mise.

Le seul but de la rencontre a été marqué à la moitié de la première période par la recrue de 18 ans William Dumoulin, avec l’assistance de Justin Bergeron et Andrew Coxhead. Il s’agit du troisième but de la saison pour le jeune Dumoulin.

En fin de première période, Justin Bergeron a marqué un but qui aurait pu doubler l’avance de l’Océanic, mais qui a été refusé à la suite d’un hors-jeu.

Un certain soulagement

Cette victoire fait du bien à l'Océanic, qui avait été défait dans les deux parties de la semaine dernière contre le Drakkar, par des écarts d’un seul but.

Interrogé après le match, l'entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, estime que ses troupes ont bien performé.

Tu vois, des matchs comme ça, on en a joué plusieurs. C’est sûr qu’aujourd’hui on a encore mieux joué, je pense. Raphaël a été très solide, mais il a été solide comme ça dans le dernier match de 2 à 1 contre Baie-Comeau, alors c’est fort mérité, ce jeu blanc , raconte-t-il.

L'entraîneur de l'Océanic, Serge Beausoleil (archives) Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

L'entraîneur-chef du Drakkar, Jean-François Grégoire, était tout de même fier de l’effort déployé par son équipe.

Honnêtement, on a vu de belles choses. Je suis content. Il faut reconnaître que l’effort était là , explique-t-il. On va se reprendre et améliorer ce qu’on a à améliorer pour la mettre dedans. On a vu de belles choses, pas juste du négatif pour nous.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer samedi à 16 h, à Rimouski.

Avec les informations de René Levesque