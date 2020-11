Ville-Marie tient son premier Marché de Noël cette fin de semaine

14 exposants participent à l'activité qui est le premier du genre à se tenir en Abitibi-Témiscamingue cette saison.

Des mesures de la santé publique seront appliquées pour éviter la propagation de la COVID-19.

On a le même fonctionnement qu'un marché public régulier, il va y avoir une table d'accueil avec des bénévoles, un circuit à l'intérieur de notre structure pour que les gens circulent et se promènent de kiosque en kiosque, entrent par une section et sortent de l'autre côté, il va y avoir désinfection des mains, le port du masque est obligatoire , explique le coordonnateur du marché public Richard Dessuraut

Les raisons qui motivent la tenue du marché de Noël, on voulait tenir un marché depuis quelques années et avec la COVID, ça nous a forcés à tenir l'événement et on va se situer assez tôt dans la saison pour ne pas nuire aux autres marchés et autres activités et aussi pour les artisans qui les préparent ou aux participants , dit-il.

Rappelons que le marché public de Rouyn-Noranda n'aura pas lieu ainsi que celui de La Sarre et d’Amos.

En revanche, celui de Val-d’Or aura lieu le dimanche 22 novembre 2020.