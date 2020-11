Réouverture des bars et restaurants à Ottawa: la Santé publique appelle à la prudence

Comme les régions de Toronto et de York, Ottawa passe ainsi en zone orange. Avant même un changement des mesures sanitaires, la médecin hygiéniste en chef d’Ottawa demande aux citoyens de faire preuve de retenue.

Dans une déclaration écrite publiée vendredi, Dre Etches souligne que l’équilibre entre la reprise des activités et le respect des mesures sanitaires est primordial à l’heure actuelle.

Conviant les Ottaviens à ne pas baisser leur garde et à demeurer prudents, elle déclare que : Les mesures décrites dans le cadre provincial nous permettront de maintenir l’équilibre nécessaire pour traverser cette pandémie.

Il ne s’agit pas de franchir le prochain obstacle, mais de trouver des moyens durables d’assurer un équilibre, tout en maintenant la propagation de la COVID-19 à de faibles niveaux au sein de la collectivité. Dre Vera Etches, médecin hygiéniste en chef Santé publique Ottawa

Mesures sanitaires en zone orange

En zone orange, les bars, les restaurants et les gyms peuvent accueillir des personnes à l'intérieur avec cependant un maximum de 50 à la fois. La vente d'alcool se termine à 21 h, et le nombre de personnes par table est limité à quatre.

Le karaoké est autorisé, mais les bars de danseuses resteront fermés.

Dans les gyms, le couvre-visage est obligatoire, sauf au moment de l’exercice.

Tout comme la région de York, Ottawa passe en zone orange. L'Est de l'Ontario est maintenant une zone jaune. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Le nombre de personnes autorisées pour les rassemblements à la maison demeure de 10 à l'intérieur et de 25 à l'extérieur. Par contre, les événements publics organisés peuvent accueillir jusqu'à 50 personnes à l'intérieur et jusqu'à 100 à l'extérieur.

Les cinémas et les casinos peuvent ouvrir, mais doivent appliquer des mesures sanitaires sévères.

Une nouvelle recrudescence des nouvelles infections est possible, prévient la médecin hygiéniste en chef. C’est pour cela qu’elle réitère l’importance de rester avec les membres de notre bulle sociale et porter le couvre-visage.

Lorsqu'il s'agit de socialiser avec des personnes qui ne sont pas dans votre bulle, Dre Etches demande aux citoyens de garder une distance de deux mètres, de porter le couvre-visage et d’essayer autant que possible de prioriser les rencontres à l'extérieur et virtuelles.