Le festival de Fierté Val-d'Or en formule réduite cette fin de semaine

C’est la première activité du mini festival de la Fierté LGBTQ+ qui se tient cette fin de semaine.

L’organisme Fierté Val-d’Or qui est derrière l’événement appelé également 1.5 veut rattraper celui de mai dernier reporté en raison de la pandémie.

Plusieurs activités sont prévues à cet effet pour cette formule modifiée.

Samedi, l'événement se poursuit à 13 h avec des kiosques, une projection de documentaire et un spectacle de drag queen en soirée animé par Sacha Baga.

La présidente de Fierté Val-d'Or, Maryse Ouellet, dit que son organisme veut à rapprocher les communautés.

C’est aussi dans le but de briser l'isolement dans lequel vivent les membres de la communauté.

Nous on a décidé de le faire à cause de la pandémie, la communauté LGBTQ2S+ a vécu beaucoup d'isolement, et puis on voulait faire sortir les gens vu qu'on était dans une zone jaune aussi.

Maryse Ouellet