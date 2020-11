Arrestations et saisie de drogues à Moncton

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a effectué une perquisition dans deux résidences de Dieppe et de Moncton jeudi et a saisi de la cocaïne des armes prohibées.

Des employés de la GRC au Nouveau-Brunswick, de la Force policière de Woodstock et de la Force policière de Fredericton ont collaboré dans le but de dérégler le trafic de drogue dans la province en ciblant les individus qui causent le plus de torts à la collectivité.

Les autorités policières ont exécuté un mandat de perquisition jeudi dans deux résidences de Dieppe et de Moncton. Elles ont trouvé de la drogue, des accessoires de drogues et de l’argent.

L’escouade canine de la GRCGendarmerie royale du Canada était présente lors des perquisitions.

La police a arrêté un homme de 24 ans et une femme de 23 ans, les deux de Moncton, ainsi qu'un homme de 23 ans et une femme de 22 ans, de Dieppe.

Les quatre personnes ont été libérées et devront comparaître en cour provinciale le 20 avril à Moncton.