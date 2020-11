Les États-Unis suspendus à l’étroitesse des résultats électoraux

L’avance de Joe Biden s'accroît en Georgie au fur et à mesure du dépouillement qui progresse au compte-gouttes. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine dispose désormais de 7248 voix de plus que Donald Trump dans cet État-clé.

Cette progression démocrate a presque doublé depuis les estimations de la veille au soir, selon l’agence Reuters qui cite l'institut Edison Research.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le candidat démocrate menait par quelque 4300 voix après le dépouillement de plus de 99 % des bulletins. Il recueillait 49,4 % des votes comptabilisés, contre 49,3 % pour son adversaire.

Peu à peu, Joe Biden accroît son avance en Georgie, mais aussi en Pennsylvanie, deux États dont le poids (20 grands électeurs pour la Pennsylvanie, 16 pour la Géorgie) est décisif pour le gain de la présidence. À elle seule, la Pennsylvanie détient la clé de la Maison-Blanche pour le candidat du Delaware même s'il devait perdre en Arizona.

Dans une courte allocution le 6 novembre, il a lancé un appel à l'unité. Photo : AP / Carolyn Kaster

En Pennsylvanie, Joe Biden mène de 27 130 voix, alors que 96 % du dépouillement a été effectué, tandis qu’au Nevada, il devance son rival républicain avec 22 657 votes.

En Arizona (11 grands électeurs), Joe Biden mène par environ 30 000 voix, selon les derniers résultats disponibles, mais l'écart avec son adversaire républicain s'est rétréci en cours de journée, vendredi.

Joe Biden est crédité de 253 grands électeurs contre 214 pour le président républicain sortant, selon les dernières projections, quatre jours après la clôture des bureaux de vote.

Les derniers résultats dans les États-clés : Nevada : 49,8 % Biden, 48 % Trump (22 657 voix d’écart), 87 % des bulletins dépouillés

Arizona : 49,7% Biden, 48,8 % Trump (29 861 voix d’écart), 90 % des bulletins dépouillés

Caroline du Nord : 50,1 % Trump, 48,7 % Biden (76 479 voix d'écart), 99 % des bulletins dépouillés

Géorgie : 49,4 % pour Biden, 49,3 % Trump (4020 voix d’écart), 99 % des bulletins ont été dépouillés

Pennsylvanie : 49,6 % Biden, 49,2 % Trump (28 877 voix d’écart), 99 % des bulletins ont été dépouillés Source : The Associated Press.

« Nous allons gagner ces élections »

Le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden a appelé vendredi soir les Américains à se rassembler pour surmonter la colère , alors qu'il était proche de remporter l'élection face à Donald Trump, lequel a dénoncé un scrutin volé .

Il est temps de nous rassembler , a déclaré l'ancien vice-président de Barack Obama lors d'une brève allocution, toujours dans l'attente du résultat du scrutin de mardi.

Mes chers Américains, nous n'avons toujours pas de déclaration finale d'une victoire, mais les chiffres offrent un tableau clair et convaincant : nous allons gagner cette élection , a-t-il déclaré, se montrant confiant, comme la veille, sur l'issue du dépouillement interminable.

Joe Biden, 77 ans, a souligné l'avancée du comptage en sa faveur lors des dernières 24 heures, en rappelant qu'il était depuis passé devant Donald Trump dans les dépouillements encore en cours dans les États-clés de la Pennsylvanie et de la Georgie.

Il a affirmé qu'il allait remporter ces deux États. Nous gagnons dans l'Arizona. Nous gagnons dans le Nevada , a-t-il ajouté.

Nous sommes en bonne voie de décrocher 300 grands électeurs , a affirmé le candidat démocrate. Soit bien au-delà du chiffre magique de 270 grands électeurs – la majorité du collège électoral – ouvrant les portes de la Maison-Blanche.

Le dépouillement des bulletins se poursuitvait dans le comté de Gwinnett, en Georgie, le 6 novembre. Photo : Getty Images / Jessica McGowan

Comme la veille, il a toutefois appelé à la patience, risquant même une pointe d'humour en parlant du goutte-à-goutte de résultats qui tombent depuis mardi et fascine, ou irrite, les Américains.

Je sais que regarder ce comptage de votes augmenter doucement à la télévision peut être abrutissant , a-t-il reconnu, avant de reprendre un ton présidentiel, interrompu par quelques bafouillages.

N'oubliez jamais, ces dépouillements ne sont pas que des chiffres, ils représentent des votes. Des hommes et femmes qui ont exercé leur droit fondamental. Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle américaine.

Soulignant aussi le lourd bilan de la pandémie de la COVID-19 aux États-Unis, avec plus de 235 000 morts, il a promis de mettre en oeuvre dès le premier jour de sa présidence son plan d'action contre le virus.

Cela ne pourra pas sauver les vies qui ont été perdues, mais cela sauvera des vies ces prochains mois , a-t-il affirmé, sa colistière Kamala Harris se tenant à ses côtés, masquée, sans prononcer de discours comme la veille.

À Philadelphie, le renversement de tendance lors du dépouillement réjouit les partisans démocrates. Photo : Reuters / MARK MAKELA

Les partisans de Joe Biden ont dansé dans les rues de Philadelphie, tandis que ceux de Donald Trump, armés, ont déclaré que les élections leur ont été volées.

Sur Twitter, le président américain a réagi par une série de messages, samedi matin, alléguant que des votes ont été reçus illégalement après 20 h, mardi, jour du scrutin , ce qui a aisément et complètement changé les résultats en Pennsylvanie et dans d'autres États-clés .

Le président Trump n'a aucun moyen d'obtenir les 270 grands électeurs dont il a besoin pour retourner à la Maison-Blanche s'il perd la Pennsylvanie.

Il a déclaré dans la première nuit post-élection qu'il avait gagné le scrutin et qu'il ferait intervenir la Cour suprême, restant évasif sur les motifs. Ses avocats ont depuis lancé de multiples actions judiciaires au niveau des États.

Les démocrates estiment les plaintes sans fondement, mais ces recours pourraient retarder de plusieurs jours ou semaines l'homologation des résultats.

La course au Sénat prolongée en 2021

En Georgie, le sénateur républicain David Perdue n’a pas réussi à obtenir un appui suffisant des électeurs pour s'assurer d'un deuxième mandat. Son sort se jouera donc lors d’un second tour, le 5 janvier prochain, selon le New York Times.

En vertu de la loi électorale de cet État, un candidat doit obtenir plus de 50 % des voix pour être déclaré vainqueur de la course. Or, selon les projections du New York Times, David Perdue obtient 49,8 % des voix, contre 47,9 % pour son opposant démocrate.