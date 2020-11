Joe Biden est élu président des États-Unis

L'ancien vice-président de Barack Obama a franchi le seuil magique de 270 grands électeurs samedi grâce à la Pennsylvanie, où il a remporté 49,68 % des voix.

Amérique, je suis honoré que vous m'ayez choisi pour diriger notre grand pays , a déclaré Joe Biden sur Twitter.

Joseph Robinette Biden Jr., qui aura 78 ans ce mois-ci, devient le président le plus âgé à accéder à la Maison-Blanche, un rêve auquel il accède après trois essais. C’est un message d’unité qu’il a lancé sur Twitter pour souligner sa victoire.

Le travail qui nous attend sera difficile, mais je vous promets ceci : je serai un président pour tous les Américains – que vous ayez voté pour moi ou non. Je garderai la foi que vous avez placée en moi. Joe Biden

La participation record de 66 % est, selon lui, une nouvelle preuve que la démocratie bat avec ferveur au cœur de l'Amérique , et ce malgré des obstacles sans précédent .

Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Il n'y a rien que nous ne puissions faire, si nous le faisons ensemble , a assuré Joe Biden, qui prendra la parole publiquement à 20 h ce soir.

Dans un concert de klaxons, d'acclamations et de cris, une foule en liesse a afflué dans le centre de Washington, aux abords de la Maison-Blanche, pour célébrer la victoire du démocrate Joe Biden.

Des rassemblements spontanés de partisans masqués ont rapidement émergé aux quatre coins des États-Unis, de Philadelphie à New York, en passant par Atlanta.

Une victoire historique

Ancienne procureure et fille d'immigrés, Kamala Harris devient donc la première femme élue vice-présidente aux États-Unis. La colistière démocrate a déclaré sur Twitter : Dans cette élection, il s'agit de beaucoup plus que de Joe Biden ou moi-même. Il s'agit de l'âme de l'Amérique et de notre détermination à nous battre pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Mettons-nous au travail .

Les partisans démocrates sont émus, alors que Joe Biden est annoncé vainqueur des élections américaines de 2020. Photo : Reuters / ANDREW KELLY

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, estime que l’élection de Joe Biden marque le début d’une nouvelle période d’espoir pour les femmes aux États-Unis. Le président élu Biden a un mandat fort , a-t-elle affirmé.

Hillary Clinton a tenu à souligner le caractère historique de cette victoire électorale : [C'est] une répudiation de Trump, et une nouvelle page pour l'Amérique. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. En avant, ensemble, a-t-elle partagé sur les réseaux sociaux.

Des New-Yorkais célèbrent la victoire de Joe Biden à Times Square. Photo : afp/afp via getty images / Kena Betancur

Barack Obama a également salué la victoire historique de Joe Biden.

Nous avons de la chance que Joe ait ce qu'il faut pour être président et se comporte déjà comme tel. Car lorsqu'il entrera à la Maison Blanche en janvier, il sera confronté à une série de défis extraordinaires qu'aucun nouveau président n'a jamais connus : une pandémie qui fait rage, une économie et un système judiciaire inégalitaires, une démocratie en danger et un climat en péril , a dit le premier président noir des États-Unis dans un communiqué.

La Pennsylvanie, qui compte pour 20 grands électeurs, était crucial pour une éventuelle réélection de Donald Trump. Joe Biden en a pris la tête dans la journée de vendredi, attisant les réactions de plus en plus virulentes de son rival républicain.

Il a ensuite remporté le Nevada en milieu d'après-midi samedi avec 49,9 % des voix contre 47,92 % pour Donald Trump.

Évolution du dépouillement à 14 h 45 dans quelques États-clés En Georgie : 49,45 % des voix pour Joe Biden, 49,31 % pour Donald Trump En Caroline du Nord : 50,08 % des voix pour Donald Trump, 48,7 % pour Joe Biden En Arizona : 49,56 % des voix pour Joe Biden, 48,94 % pour Donald Trump

Poursuites judiciaires

Donald Trump, surtout présent sur Twitter depuis le début de la journée, se serait retranché sur son parcours de golf en Virginie, selon l' AFPAgence France-Presse .

Dans la foulée de l'annonce des résultats par la chaîne américaine CNN, en fin de matinée samedi, le président américain a laissé le soin à son avocat Rudy Giuliani de s'exprimer en public pour annoncer des poursuites judiciaires.

L'annonce de la victoire de Joe Biden a immédiatement provoqué l'ire du camp Trump, qui conteste la victoire démocrate et promet de défendre sa cause devant les tribunaux.

Donald Trump est seulement le troisième président depuis la Deuxième Guerre mondiale à perdre sa réélection. Le dernier président sortant à ne pas remporter un second mandat était George H. W. Bush, vaincu par le démocrate Bill Clinton en 1992.

En point de presse à Philadelphie, samedi matin, Rudy Giuliani, l'avocat officiel de Donald Trump, a annoncé de nouvelles poursuites judiciaires déposées à compter de lundi.

M. Giuliani a mentionné des observateurs qui vont témoigner avoir été privés de leur droit d'inspecter chacun des bulletins de vote postal .

Un premier ténor républicain, Mitt Romney, a pour sa part reconnu la victoire de Joe Biden et Kamala Harris sur Twitter, soulignant qu’il les connaît tous les deux comme des personnes de bonne volonté et de caractère admirable .

L'avocat et ancien maire de New York Rudy Giuliani, le 7 novembre 2020, à Philadelphie (Pennsylvanie). Photo : Reuters / Eduardo Munoz

Depuis le revirement de la tendance électorale, Donald Trump a multiplié les attaques de fraude électorale, notamment sur Twitter.

Dans plusieurs salves de messages virulents aussitôt censurés par le réseau social, il a visé sans ménagement le déroulement du scrutin en Pennsylvanie, alléguant un manque de transparence de certains bureaux de vote.

Donald Trump a répété samedi matin avoir gagné les élections, et largement , après l'avoir déjà proclamé la première nuit post-élection où il avait mentionné une intervention auprès de la Cour suprême, en restant évasif sur les motifs. Ses avocats ont depuis lancé de multiples actions judiciaires dans différents États.

Les démocrates estiment les plaintes sans fondement, mais ces recours pourraient retarder de plusieurs jours ou semaines l'homologation des résultats. Donald Trump restera président jusqu'au 20 janvier, jour traditionnel de la prestation de serment.

Le taux de participation, qui aurait atteint un niveau sans précédent aux États-Unis, et l'ampleur réelle de la victoire de Joe Biden ne seront connus qu'à la fin du dépouillement de tous les bulletins de vote et de la publication des résultats officiels.