Les motoneigistes estriens contents de pouvoir accéder aux refuges

Ça donne au moins aux motoneigistes la possibilité de se faire un point A au point B, de se faire un parcours. [...] Ils vont peut-être être capables de planifier un parcours, des couchers si possible. Il y a des gens qui voyagent beaucoup, alors pour eux, c’est une bonne nouvelle , indique Marc Lachance, vice-président du Club de motoneige Harfan de l'Estrie.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a de son côté fait savoir être particulièrement heureux de cette annonce qui, permettra, selon lui, l'accès aux refuges pour les adeptes de ces sorties hivernales et contribuera à soutenir l'économie de nos régions .

D’ailleurs, le fait que les refuges du Club de motoneige Harfan de l'Estrie soient en forêt, éloignés des foules, permettra de diminuer les risques de transmission de la COVID-19, d'après son vice-président. C’est sûr qu’on va mettre des panneaux en conséquence de garder la distanciation dans le relais , souligne-t-il.

On va s’assurer de faire le ménage et de passer plus souvent pour voir si tout est correct. On va faire plus de sécurité dans les relais pour s’assurer que les gens respectent ce qui est demandé. Marc Lachance, vice-président du Club de motoneige Harfan de l'Estrie.

Une hausse des inscriptions anticipée

Cet hiver, le Club de motoneige Harfan de l'Estrie prévoit une hausse d’inscriptions de nouveaux membres. Comme beaucoup de personnes ne peuvent pas aller aux États-Unis cette année, beaucoup de gens restent dans la région, ils se disent qu’ils vont faire quelque chose et vont investir dans la motoneige et dans les sports d’hiver , croit son vice-président. On voit qu’il y a un vrai engouement pour la motoneige , poursuit Marc Lachance.

Ce dernier dit que le club en aura la confirmation au début du mois prochain, lorsque les préventes des droits d’accès seront terminées. Il rappelle toutefois qu’une hausse des inscriptions l’hiver prochain entraînera une augmentation.

On a réussi à débloquer tous nos sentiers dans le club. On avait des problèmes de zonage l’année passée au niveau des terrains. Cette année, tout le réseau de 200 km du club est ouvert. C’est sûr que ça va communiquer avec toutes les régions , assure-t-il.