Un documentaire sur Claude Lafortune en première mondiale à Whistler

Le film porte sur les dernières années de la vie de l’animateur, qui a marqué des générations d'enfants avec ses personnages et ses décors en papier diffusés dans les émissions L'Évangile en papier et Parcelles de soleil.

L’artisan est présenté au public anglophone du festival comme un équivalent québécois de Mister Rogers, l’animateur d’émissions pour enfants bien connu aux États-Unis et au Canada anglais.

D’une durée de 80 minutes, le film sera accessible à partir du 10 décembre sur la plateforme du Festival du film de Whistler  (Nouvelle fenêtre) au coût de 15 dollars.

Le 20e festival du film de Whistler se tiendra en salles et en ligne du 1er au 20 décembre. La programmation de l’événement comprend cette année 32 longs métrages et 57 courts métrages, dont Souterrain, de Sophie Dupuis, La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, Tu te souviendras de moi, d’Éric Tessier et La Marina, d’Étienne Valloy et Christophe Levac.