Après une semaine marquée par la grisaille de novembre, des attaques sanglantes dans le Vieux-Québec et des tensions chez nos voisins américains, François Legault lance un « message d’espoir » aux Québécois. Sa lettre ouverte, publiée dans les médias, s’intitule « La vie est plus forte que tout ».

Le premier ministre du Québec considère que les traditions sont importantes. C’est pourquoi il veut qu’on fête Noël au Québec. Ce ne sera pas un gros Noël avec toute la parenté, mais si les grands-parents pouvaient enfin voir leurs petits-enfants, pour moi, ce serait une grande victoire , écrit-il.

François Legault considère que le Québec a repris un certain contrôle sur la pandémie, alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens d’infection demeure autour de 1000 depuis environ un mois et demi. Ce n’est pas rien à l’approche de l’hiver , déclare-t-il, en remerciant les Québécois.

Il répète que la bataille n’est cependant pas terminée. Alors que la santé mentale de nombreuses personnes se détériore depuis le début de la pandémie, il demande de faire un effort spécial de bienveillance et d’empathie. Il faut tendre l’oreille, ouvrir les yeux et tendre la main à ceux et celles qu’on sent fragiles . En attendant le vaccin contre la COVID-19, il encourage les gens à faire comme lui quand ils se sentent fatigués ou découragés.

Pensez aux enfants. […] On regarde rire les enfants et on sait que la vie est plus forte que tout. François Legault, premier ministre du Québec

Un congrès pour motiver les troupes

La morosité semble aussi gagner de plus en plus ses propres députés et militants, déçus de ne plus pouvoir se côtoyer dans des événements partisans, tous annulés depuis le début de la pandémie.

La CAQCoalition avenir Québec organise donc un congrès spécial virtuel samedi avant-midi. Environ 2000 personnes seraient inscrites, selon le cabinet du premier ministre.

Les participants pourront assister à l’élection du conseil exécutif national et à un panel sur le développement économique régional post-pandémie. Les ministres Sonia LeBel, François Bonnardel, Marie-Ève Proulx et Pierre Dufour répondront aux questions.

Leurs collègues de la Santé, Christian Dubé, et de l’Éducation, Jean-François Roberge, feront aussi une apparition incontournable compte tenu du contexte actuel. Dans son discours de clôture, on s’attend à ce que François Legault répète verbalement le message d’espoir qu’il a publié le matin même.