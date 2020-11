La SFM demande une prolongation de l’appel d’offres pour le 219 Provencher

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) comparaît devant le Comité sur la propriété et le développement de Winnipeg lundi, afin de lui demander de prolonger l’appel d’offres pour la vente de l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Boniface et l’ancienne caserne de pompiers du quartier.

En novembre 2019, la Ville de Winnipeg a publié un appel d’offres pour la vente du bâtiment situé au 219, boulevard Provencher, ainsi que pour l’ancienne caserne de pompiers, située au 212 de la rue Dumoulin.

Cet appel devait se clôturer le 28 février dernier, mais la Société de la francophonie manitobaine (SFM) a obtenu une extension des procédures pour consulter la communauté francophone.

Une session de consultation a eu lieu le 21 janvier. La pandémie de COVID-19 a interrompu les séances qui devaient avoir lieu par la suite, ralentissant le processus des consultations.

La SFM réclame maintenant une nouvelle extension d’un an, alors que l’appel de propositions s’est clos le 6 novembre. Elle ira plaider sa cause devant le Comité sur la propriété et le développement, le 16 novembre à 9 h 30.

À partir de la mi-mars, tout s’est arrêté , explique le directeur général de la SFM, Daniel Boucher. Il ajoute que l’organisme est en train de préparer un rapport portant sur les premières consultations.

Ce document est essentiel, affirme M. Boucher, parce que l’appel d’offres accorde une pondération de 40 % à la compatibilité du projet avec la valeur patrimoniale des édifices et le respect du plan secondaire du nord de Saint-Boniface.

C’est important de faire valoir les commentaires des gens par rapport à ça, et de s’assurer que la Ville tienne en compte tout le côté communautaire de cette décision-là, ce n’est pas simplement une décision commerciale ou d’affaires , fait-il valoir.

Le rapport sera vraisemblement publié à la fin du mois de novembre.

Le travail de la SFM est davantage compliqué par le fait que le conseiller municipal de Saint-Boniface, qui appuie sa demande, ne siège plus à ce comité. Mathieu Allard se présentera en délégation lors de la réunion du comité, pour soutenir la SFM.

J’ai peur que le moment soit passé

Le sujet était à l'ordre du jour de la réunion du comité communautaire Riel tenue le 27 octobre. Matt Allard y a expliqué son point de vue. Je ne veux pas voir ces bâtiments tomber en ruine , a-t-il dit.

J’ai accepté de défendre [ce projet] et d’essayer d’obtenir un an de plus, avec l’entente que si l’on n’arrive pas à le faire cette année, que c’est le moment de laisser le processus se dérouler, et de voir les propositions, puisque ces bâtiments sont en surplus depuis 2007 , affirmait le conseiller municipal.

Il y a deux ans, lors d’une assemblée générale annuelle de la SFM où le sujet a été soulevé, j’ai dit à la communauté francophone que c’était le moment pour prendre le contrôle du bâtiment, parce que la Ville n’en a plus besoin .

Même maintenant, j’ai peur que ce moment soit passé , a ajouté le conseiller.

La SFM est devenue un acteur dans le débat depuis que la directrice de la Maison des artistes visuels francophones, Alexandra Kleim, a demandé, lors d’une assemblée générale annuelle de l’organisme, qu'il prenne un rôle de leadership quant aux questions entourant l’avenir de l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface.

Daniel Boucher ne croit pas que la SFM a raté le moment propice pour que la communauté francophone prenne le contrôle des bâtiments.

De plus, il ne pense pas qu’une prolongation de l’appel d’offres puisse effrayer des investisseurs.