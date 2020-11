À Laval, de douloureux souvenirs sont ravivés par la tuerie de Québec

Sabre japonais ou marteau, le cauchemar reste le même pour ces parents. C'est le fait que quelqu'un s'en prenne pour aucune raison à des gens qui faisaient comme d'habitude. Comme notre fils qui revenait de chez le dentiste. C'est banal , explique Benoit Théberge, le père de François-Xavier.

Les détails de cette nuit fatidique sont encore très précis dans leur tête. Quand ils ont appelé la police de Laval pour signaler la disparition de leur fils, des agents étaient déjà sollicités dans le voisinage.

Ce n'est que plus tard dans la soirée que les policiers ont pu établir le lien entre les deux personnes blessées par un homme de 34 ans armé d'un marteau et la mort de l'aîné de la famille Théberge. Les trois victimes se sont retrouvées par hasard sur le chemin du tueur, mais la rencontre a été fatale pour François-Xavier.

Les premiers détails des agressions de Québec leur ont fait craindre le pire.

Il n'y a pas de mots pour décrire ça et on est tellement avec les gens qui vivent ça, parce que nous sommes passés par là. Benoît Théberge

Depuis 5 ans, la famille de François-Xavier Théberge se réunit à la mi-octobre dans ce parc, situé à quelques rues de l'endroit où il a été tué à coups de marteau. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Aux victimes de Québec, les deux parents conseillent d'accepter toute l'aide proposée par les Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC).

Nous avons été bien entourés et je suis heureuse d'avoir suivi plusieurs conseils qu'on nous a donnés, comme celui des policiers qui nous ont suggéré de ne pas voir le corps de François-Xavier, pour garder une image positive de lui , raconte Marie-France Bélisle.

Ce fut une décision cruelle à prendre, mais elle dit avoir ainsi préservé une image intacte de son beau sportif au grand cœur .

Ça ne fait que commencer pour les victimes

Après la mort absurde de leur fils, l'énergie de Marie-France Bélisle et de Benoit Théberge servait à surmonter leur deuil et le traumatisme qui touchaient aussi leurs deux autres enfants.

Le couple admet qu'il pensait le moins possible à l'agresseur. Ce qui nous rassurait dans toute cette histoire-là, c'est qu'il est reconnu criminellement non responsable, mais il est à l'Institut Pinel et a un statut à haut risque. On se sentait protégé.

Toutefois, la révocation du statut d'accusé à haut risque en juillet dernier a bouleversé Marie-France Bélisle. La prochaine étape, c'est qu'il va demander des libérations? [...] Nous, on a été très déçus du système de justice , dit-elle.

Ce n'est que le début des procédures judiciaires pour l'auteur des agressions dans le Vieux-Québec. Carl Girouard, 24 ans, a été accusé des meurtres au premier degré de François Duchesne et de Suzanne Clermont. Il doit répondre à sept chefs d'accusation; deux pour meurtre au premier degré et cinq pour tentative de meurtre.