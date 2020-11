Des Matanais toujours secoués par une éclosion fulgurante

Résidents des Bâtisseurs, parents, amis... tous prennent la mesure des bouleversements générés par l'éclosion de COVID-19 dans la plus importante résidence privée pour aînés de la Matanie.

Dès vendredi matin, Diane Thibeault a répondu à l’invitation de la Direction de santé publique et attendait son tour pour subir un test de dépistage à la clinique mobile déployée par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

La propagation du coronavirus dans la Résidence des Bâtisseurs, où vivent plus de 200 personnes, se répercute partout dans la communauté de la Matanie. Jusqu'à présent, 55 personnes y ont été infectées.

La clinique de dépistage supplémentaire est ouverte depuis vendredi matin à Matane sur la rue Cartier. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Vendredi matin, le va-et-vient était constant à la clinique de dépistage. Ici, c'était un homme qui est allé visiter ses beaux-parents plusieurs fois depuis le 24 octobre. On a mal dormi cette nuit, on est inquiets, on les aime beaucoup, ils ont 84 ans tous les deux.

Là, c’était une dame qui est allée rencontrer une amie, vendredi dernier. Je n’ai aucun symptôme, mais par précaution... C’est triste pour les gens qui sont là, qui ne pourront pas sortir, qui ne vont pas avoir de visite non plus durant tout le temps que ça prendra avant que ce soit réglé.

Et puis, c'était aussi Diane Thibeault, qui se sentait éminemment concernée par la nouvelle.

Sa soeur, qui a été déclarée positive, vit en ressource intermédiaire (RI), à l’étage où l’éclosion a été détectée. Il fallait absolument qu’on vienne passer des tests pour voir si on était porteur de la COVID aussi.

Elle raconte avoir appris en soirée mardi que le virus était entré à l’étage et que sa soeur était atteinte. Ç’a été fulgurant. Ça n’a pas été facile. C’est arrivé tellement vite , commente la dame.

Depuis quand?

Ç'a aussi surpris Serge Otis, qui vit au deuxième étage de la Résidence des Bâtisseurs de Matane depuis 2012. C’est le plus ancien résident de la RIRessource intermédiaire .

Joint au téléphone, l’homme de 61 ans semblait plutôt en forme, même s’il a été déclaré positif à la COVID-19. Sur le coup, je suis resté frette. Tu ne sais pas comment ça va avancer. Jusqu’ici, je n’ai pas de symptômes, ça va bien.

Il a passé son test mardi. J’étais positif, mais depuis quand? Je ne sais pas et ils ne peuvent pas le dire non plus , observe M. Otis.

Serge Otis se dit préoccupé pour sa soeur et ses amis qui sont venus le visiter au cours des derniers jours. Mon amie est venue pour la dernière fois dimanche. Si j’étais positif à ce moment-là, peut-être qu’elle l’a aussi.

L'attente

Jusqu’à maintenant, 17 des 22 locataires de la ressource intermédiaire de la Résidence des Bâtisseurs ont reçu un résultat positif à la COVID-19. Deux sont décédés. Deux autres sont hospitalisés.

Tous les autres sont en confinement dans leur chambre. La mère de Line Desrosiers aussi, même si Mme Durette attend toujours son résultat. C’est une attente longue et pas facile , commente Mme Desrosiers.

Âgée de 93 ans, sa mère, dit-elle, souffre de problèmes pulmonaires et est sujette aux bronchites. Elle aimerait avoir plus d’informations sur ce qui se passe. Ils ne nous disent rien , commente-t-elle.

Tous les Matanais qui ont fréquenté la Résidence des Bâtisseurs entre le 24 octobre et le 3 novembre sont invités à subir un test de dépistage. Photo : Radio-Canada

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que les cinq résidents de l’étage, qui n’ont pas reçu de résultats positifs jusqu’à maintenant, subiront deux autres tests au cours des prochains jours. En attendant, ils devront demeurer en isolement.

Comme beaucoup d’autres Matanais, Line Desrosiers a subi un test de dépistage et attendait les résultats avec une certaine appréhension.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rapportait vendredi avoir réalisé et analysé 480 tests de jeudi à vendredi midi. Les résultats sont tous négatifs pour le moment.

Équipe d'intervention

La grande différence entre avant et après le dépistage des cas sur l’étage de la RIRessource intermédiaire , c’est l’arrivée du personnel de la santé publique et du CLSCCentre local de services communautaires , souligne le résident Serge Otis.

Ce sont des professionnels, des infirmières, c’est eux autres qui ont pris le contrôle de l’étage. Ils viennent, ils s’informent. Côté service, c’est bien bon. Avant, dit-il, il manquait de personnel.

La nouvelle équipe de soins, dépêchée par le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ), est venue prendre le relais des neuf travailleurs, dont six en provenance d'agences de placement, qui ont reçu un test positif à la COVID-19.

Il n’en restait plus gros quand ils ont su qu’ils étaient tous positifs, avant que les autres arrivent , raconte le résident de la RIRessource intermédiaire .

D’après M. Otis, le personnel lui a indiqué qu’ils allaient être là longtemps pour donner des soins . Ils vont être là un bout pour ça.

Cette présence rassure d’ailleurs la plupart des parents et amis des résidents contactés, dont plusieurs ont préféré ne pas commenter publiquement la situation de leurs proches.

Comme tous les Matanais, chacun garde espoir que cette éclosion au coeur de Matane pourra être contenue.