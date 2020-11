L'école qui a formé Tyler Toffoli, Wayne Simmonds et des athlètes olympiques

Des chandails d'équipes sportives et des maillots d'équipes nationales du Canada, tous encadrés, sont accrochés aux murs. Ils témoignent de l'impressionnant carrousel d'athlètes d'élite à avoir été formés, de la 9e à la 12e année, dans cette école de Scarborough, un grand quartier de Toronto.

Du lot, on compte un ancien porteur de ballon de la NFL, Clifton Dawson, une poignée d'athlètes olympiques dont Aaron Brown, Brittany Crew et Crispin Duenas, ainsi que les nouvelles acquisitions de l'automne des Canadiens de Montréal et des Maple Leafs de Toronto, Tyler Toffoli et Wayne Simmonds.

Le Programme d'athlètes exceptionnels de Birchmount (BEAP) unit tous ces athlètes. Il est le produit du Yougoslave Ivan Pintaric, un spécialiste du lancer du disque qui a dirigé l'équipe canadienne lors de quatre Jeux olympiques. En 1982, il a proposé le projet d'une école à vocation sportive au Conseil scolaire public anglais de Toronto. L'idée porte ses fruits.

Le rêve d'un enseignant

Les professeurs commencent à manquer d'espace sur les murs de la salle de classe 167. Photo : Photo offerte par Glenn Duncan

La salle de classe du BEAPProgramme d'athlètes exceptionnels de Birchmount n'a rien d'un laboratoire, même si les centaines d'étudiants-athlètes qui ont pris part au programme depuis son lancement comme structure officielle en 1988 y ont mené leur part d'expériences.

Tour à tour, des cohortes de 60 jeunes athlètes du quartier ont étudié le corps humain sous toutes ses coutures. Qualifiés d'espoirs prometteurs pour les équipes provinciales et nationales, ils ont aussi rapidement couvert la matière des cours d'éducation physique pour se concentrer sur la vraie valeur du programme, les principes d'entraînement, de nutrition et de récupération .

Selon l'enseignant Rob Pacas, qui a été la barre du programme pendant 20 ans, le BEAP Programme d'athlètes exceptionnels de Birchmount offre une chance rare à de jeunes athlètes de Toronto. Grâce à celui-ci, ils peuvent s'investir pleinement dans l'atteinte de leurs rêves sportifs, et ce, dans le cadre de leurs études secondaires, une période de leur développement jugée cruciale.

Comme enseignant, ç'a été un rêve pour moi. On a eu droit à un mélange extraordinaire d'enfants talentueux et persévérants qui souhaitaient tous accéder aux plus hauts sommets. Rob Pacas, ancien directeur du programme BEAP

Nous tentions de les préparer au meilleur de nos capacités pour le niveau suivant, fait valoir M. Pacas. On leur a appris à bien nourrir leur corps, à s'entraîner avec des poids et à construire des programmes d'entraînement. En quatre ans, l'objectif était de faire d'eux les meilleurs athlètes possible.

La salle de classe 167 est bien connue au Birchmount Park Collegiate Institute. Photo : Photo offerte par Glenn Duncan

Les enseignants du BEAP Programme d'athlètes exceptionnels de Birchmount ne donnent pas d'autres cours à l'extérieur du programme puisqu'ils ont, au total, 200 élèves à leur charge.

Chaque jour, ils profitent d'une séance de 70 minutes avec leurs classes respectives. La matière abordée et la nature des séances d'entraînement diffèrent, mais tant que le thème de la compétition est central, on ne perd pas leur attention , souligne Glenn Duncan, qui enseigne à l'école Birchmount depuis 15 ans.

À l'inverse des autres professeurs, limités à un semestre ou deux avec leurs classes, les enseignants du BEAP Programme d'athlètes exceptionnels de Birchmount peuvent assurer un suivi sur quatre ans avec leurs élèves. Tout cela au profit de leur développement.

Une compréhension sans pareille

Wayne Simmonds et Tyler Toffoli ont tous deux été repêchés les Kings de Los Angeles. Leurs chandails sont désormais accrochés dans la salle 167. Photo : Photo offerte par Glenn Duncan

Le programme, que Rob Pacas considère comme un tremplin pour la relève, permet surtout aux étudiants-athlètes de jouir d'une compréhension unique de la pression et des défis que posent le sport de haut niveau, même à un bas âge.

Quand Tyler (Toffoli) était avec nous, il était accompagné de Devante Smith-Pelly. Les deux jouaient pour la même équipe, les Canadiens Jr. de Toronto, mais ils n'avaient pas du tout le même rôle , se remémore Rob Pacas.

Je me souviens qu'à cette époque, Tyler était soumis à un stress énorme. Il n'était qu'en 10e année et on lui demandait de marquer à tous les matchs, d'être un meneur pour son équipe. C'était un gros poisson dans un petit étang.

L'enseignant, autrefois champion canadien avec l'équipe de soccer masculine de l'Université de Toronto, sait qu'il ne peut pas professer des conseils pour aider chacun de ses protégés dans leur sport respectif.

À un certain moment donné, le programme comptait des athlètes issus de 35 sports différents! Rob Pacas, ancien directeur du BEAP

Les jeunes ont tous connu du succès, oui, mais ils ne rencontraient pas tous la même pression. À mon avis, c'est ce qu'apportait le programme, cette connaissance intime des besoins des jeunes. Au bout de sept semestres, je savais jusqu'où pouvait cracher Wayne (Simmonds) , blague-t-il.

Dans l'ensemble, Rob Pacas et Glenn Duncan savent que la majorité des étudiants-athlètes qu'ils ont encadrés pendant leurs années à l'école Birchmount ne deviendront pas tous des vedettes. Certains connaîtront une carrière respectable dans les rangs juniors au hockey, par exemple, ou dans les rangs universitaires, mais les leçons qu'ils leur ont enseignées s'appliquent à toutes les sphères de la vie, disent-ils.