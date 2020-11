Pandémie et retraités : services sur mesure pour les aînés plus nantis de la C.-B.

Le groupe PARC Retirement Living possède trois résidences pour aînés sur la rive nord de Vancouver, dont deux à North Vancouver et une à West Vancouver.

Profitant d’un espace commercial vide à West Vancouver, l’entreprise ouvre un espace restaurant pour l’usage exclusif de ses locataires qui souhaitent pouvoir manger avec les membres de leurs familles.

Une entrée séparée est prévue pour les résidents et une autre pour les familles. Les dirigeants expliquent qu’il s’agit d’un moyen de briser l’isolement social des résidents qui, avec l’arrivée du temps froid, n’ont plus le loisir de se réunir avec leurs familles à l’extérieur.

Le coût pour se loger dans ces résidences est cependant hors de portée de la très grande majorité des personnes retraitées. Le loyer mensuel d’un appartement avec une chambre à coucher à Summerhill PARC, à North Vancouver, débute à 5310 $.

La directrice générale de la résidence Westerleigh PARC, à West Vancouver, HeeSon Domay, ne s’en cache pas : nos résidences sont des résidences de luxe pour retraités .

Nos loyers reflètent les services haut de gamme que nous offrons ainsi que les activités et équipements que nous avons sur place. HeeSon Domay, directrice générale de la résidence Westerleigh PARC

Des revenus limités à la retraite

Les Canadiens ont en moyenne 2000 $ à 2500 $ de revenus mensuels à la retraite. Photo : iStock

Cependant, seule une très petite partie de la population est en mesure de se payer ce type de services. Environ 60 % des Canadiens reçoivent une retraite de leur employeur, ce qui laisse comme autres ressources disponibles, le Régime de pensions du Canada, la pension de la sécurité et de la vieillesse et le supplément de revenu garanti pour les personnes à faible revenu.

La directrice de recherche sur la sécurité financière, Bonnie-Jeanne Macdonald, de l’Institut national du vieillissement de l’Université Ryerson, à Toronto, souligne que le revenu moyen des retraités au Canada est de 2000 $ à 2500 $ par mois.

Elle fait remarquer que les rentrées financières des personnes âgées sont principalement des revenus fixes, alors que le coût de la vie augmente.

Les chercheurs, dit-elle, ont alerté les autorités depuis des années sur la hausse importante de la part des personnes âgées dans la population canadienne et les coûts reliés à leurs besoins, ce qui comprend une part croissante des services de santé.

Selon une étude à laquelle Mme Macdonald a participé et qui a été publiée l’automne dernier, on prévoit que le coût des soins de longue durée financés par l’État pour les personnes âgées devrait plus que tripler en 30 ans, passant de 22 milliards à 71 milliards de dollars.

Nos recherches démontrent que 75 % de tous les soins que reçoivent les aînés sont fournis à leur domicile par des membres de leur famille. Bonnie-Jeanne Macdonald, directrice de recherche sur la sécurité financière à l'Institut national du vieillissement de l'Université Ryerson

Nous avons une population vieillissante qui n’aura pas accès au soutien de leur famille à domicile, car la génération des baby-boomers est la première génération qui n’a pas eu beaucoup d’enfants , indique la chercheuse à l’Institut national du vieillissement.

Bonnie-Jeanne Macdonald précise que seulement 5 % des aînés vivent dans des maisons de retraite et 2 % dans des résidences pour personnes âgées.

La vaste majorité des aînés vivent dans leur propre logement et notre plus récent sondage démontre que presque tous les répondants ont dit qu’ils souhaitent vieillir à leur domicile , ajoute la chercheuse. Encore faut-il qu’ils puissent avoir les moyens de payer les soins et l’aide dont ils pourront avoir besoin en avançant en âge.

Accéder à des services de santé en français

La Colombie-Britannique est très prisée par ceux et celles qui souhaitent vivre leur retraite dans une région où la météo est plus clémente.

Il est pourtant difficile d’accéder à des services en français dans le système de santé, souligne le directeur général de l’Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique (AFRACB), Stéphane Lapierre.

Il rappelle qu’en situation de maladie, d’accident, de stress, c’est la langue maternelle qui reprend le dessus.