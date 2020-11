De la Syrie à Trois-Rivières : le parcours accompli de Berivan Ahmad

Plus tôt cette semaine, Berivan Ahmad a assisté à une cérémonie riche en émotions et en symboles. Celle de la délivrance de sa citoyenneté canadienne.

La Trifluvienne d'adoption a réussi cette étape qui veut dire beaucoup pour celle qui a fui la guerre de Syrie.

C'était quelque chose de grand vraiment. Parce que je n'avais pas ma citoyenneté syrienne à la naissance moi. C'était en 2012 que j'ai eu ma citoyenneté syrienne alors ça me touchait vraiment d'avoir la citoyenneté canadienne après 4 ans à rester ici, j'ai trouvé ça merveilleux.

Si elle n'a pas eu sa citoyenneté avant l'âge de 24 ans sur le territoire où elle est née, c'est qu'elle est d'origine kurde, une minorité nationaliste en Syrie.

Dans un message, rédigé en français, Berivan Ahmad écrit sa reconnaissance d'avoir ici tous les droits qu'elle ne pouvait pas avoir dans son pays .

Un pays qui a la guerre, c'est sûr que tu n'es pas en sécurité. Tu es en danger. Si jamais tu n'es pas en danger, tu vas avoir le danger un jour. Une nuit que tu te couches, tu ne sais pas si tu vas te réveiller en paix ou non. Berivan Ahmad, réfugiée syrienne devenue canadienne

Berivan Ahmad en janvier 2019. Photo : Radio-Canada

Une vingtaine de familles syriennes à Trois-Rivières

Sur les 17 familles syriennes qui sont arrivées à Trois-Rivières lors de la vague de 2016, 14 y sont toujours établies selon les données du Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA).

En tout, Trois-Rivières compte aujourd'hui une vingtaine de familles originaires de la Syrie.

Berivan Ahmad, elle, s'est toujours sentie bien accueillie malgré certains regards.

Au départ, c'était dur pour moi. Quand quelqu'un me regarde bizarre, surtout que je porte le voile.. ça me touchait vraiment, des fois j'ai pleuré! J'ai comme évité de penser négativement et d'aller vers l'avant.

Le message que je pourrais dire à quelqu'un, c'est vraiment d'avoir le courage, de garder l'espoir et d'avoir la confiance en soi. Berivan Ahmad

Un modèle d’intégration

Pour Ivan Suaza, directeur général du SANA à Trois-Rivières, la nouvelle citoyenne canadienne sert de modèle.

Des fois, on a des doutes : est-ce que je vais apprendre, est-ce que ça va prendre beaucoup de temps, comment je vais faire? En arrivant ici, on n’a aucune idée. C'est une façon aussi de montrer l'apport des gens issus de l'immigration. Une fille qui vient d'ouvrir sa garderie quand on a des pénuries, je pense que c'est un plus pour la société , affirme Ivan Suaza.

Moi je dirais que c'est la fierté ! Ivan Suaza, directeur général du SANA.

Le nouveau statut de Berivan Ahmad va lui permettre d'aller présenter ses enfants à sa famille réfugiée en Turquie qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans, sans crainte de problèmes à la frontière.

Un projet pour un jour qu'elle n’espère pas trop lointain.

D’après un reportage de Marie-Ève Trudel