Collaborer avec les autochtones pour réduire le temps d’attente des chirurgies

Vendredi, l'Alberta a annoncé un financement qui vise à inclure les autochtones dans l’objectif de réduire les temps d’attente pour les chirurgies et, ainsi, rattraper le retard accumulé pendant la pandémie.

Les Nations Siksika et Tsuut’ina, les Nations cri d’Enoch et de Bridgstone, ainsi que la Tribu des Blood et la communauté de Maskwacis recevront chacune 50 000 $ du gouvernement provincial. Cet argent devra être utilisé pour déterminer si un établissement chirurgical agréé pourrait convenir à leur communauté.

L’objectif de l’initiative est que l’établissement en question puisse fournir, entre autres, des chirurgies non urgentes payées par des fonds publics pour contrer le retard qu’ont pris ces procédures, à cause de la pandémie.

Ce type d’établissement ne pourra être construit qu’à la condition qu’une communauté possède déjà un hôpital principal, dans le cas ou les patients pourraient avoir besoin de soins complémentaires.

Si c'est le cas, elles pourront soumettre des propositions de contrat à Services de santé de Alberta (AHS) pour fournir des chirurgies financées par des fonds publics. Avant l’hiver, AHSServices de santé de Alberta devrait poster un appel d’offres qui vise à agrandir les établissements chirurgicaux agréés existants ou en ouvrir des nouveaux afin d'offrir des opérations chirurgicales supplémentaires.

Plus d’autonomie pour les Premières Nations

Pour le chef Roy Whitney-Onespot, de la Première Nation Tsuut’ina, cette initiative va permettre aux siens d’aller vers plus d’autonomie dans le domaine de la santé. Ça fait partie de notre plan pour construire et administrer notre futur dans le domaine de la santé , a-t-il dit vendredi lors d’une conférence de presse.

De son côté, Ouray Crowfoot, chef des Sisksika, croit que le financement est un outil qui permettra aux futures générations d’aller de l’avant.

Ensemble, nous pouvons bâtir le meilleur système chirurgical au pays et nous pouvons le faire tout en luttant contre la pandémie de COVID-19 , affirme pour sa part Tyler Sandro, le ministre de la Santé albertain

M. Whitney-Onespot pense que ce soutien financier permettra avant tout de développer la gamme de soins nécessaire aux communautés autochtones. Il pourra aussi permettre l’accès à de la formation pour plus de représentation parmi le personnel médical. Je vois là une opportunité pour nos jeunes d'être formées pour devenir des professionnels de santé, aux côtés de professionnels de Calgary et des alentours, dans des structures bâties sur nos terres , se réjouit le chef Whitney Onespot.