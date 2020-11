L'École Sainte-Jeanne-d'Arc veut développer le pouce vert de ses élèves

Il faut encore un peu d'imagination pour visualiser à quoi ressemblera le potager de l'École Sainte-Jeanne-d'Arc, une fois terminé. Pour l’instant, seules les fondations et la clôture ont été installées.

On espère faire pousser des carottes et des pommes de terre [...] et on va voir ce que les jeunes vont nous proposer , explique Virginie Rainville, l’intervenante scolaire communautaire responsable du projet.

Le projet devait commencer au printemps, mais la pandémie de COVID-19 a retardé les travaux.

Virginie Rainville explique qu’entre temps, le prix des matériaux de construction a beaucoup augmenté.

Tous les matériaux ont presque doublé de prix cet été. Un poteau qui coutait entre 8 et 9 dollars est rendu à 18 ou 19 $. C'est comme ça pour tous les matériaux de construction , dit-elle.

La société de parents de l’école a reçu une microsubvention fédérale de 1500 $ pour le projet, mais elle ne suffit plus à couvrir les frais des matériaux.

Pour aider l’école, l’entrepreneur en construction chargé de construire le potager, Jean-Philippe Langlois, a décidé de lancer une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe.

Il espère récolter 2500 $ afin de couvrir le coût des matériaux.

Quand on fait un projet comme ça, il faut s’assurer de la sécurité des enfants et de la solidité de l’oeuvre, ce qui fait que c’est beaucoup plus dispendieux qu’un petit jardin ordinaire qu’on fait dans sa cour , explique Jean-Philippe Langlois, directeur de l’entreprise Teknicon Construction Services, qui a offert ses services gratuitement pour le projet.

Pour assurer leur solidité, les poteaux de la clôture du potager ont été coulés dans le béton à une profondeur de près de deux mètres. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

On a la clôture, mais on veut nos bacs, on va avoir besoin de terre. Ça a l'air de rien, mais de la terre pour remplir un jardin de cette grandeur-là c'est assez dispendieux, puis évidemment les semences et tout ça , ajoute Virginie Rainville.

Impliquer les élèves

Entre temps une vingtaine d'élèves de cinquième année ont commencé à cultiver des fruits et des légumes dans une tour aéroponique à l'intérieur de l'école.

Ils les transplanteront dans le potager au printemps.

Je suis contente de participer [...] parce que j’aime les plantes. Chaque année ma mère m’achète une plante dont je dois m’occuper , raconte Janifay Sylvester, une élève de cinquième année.

Janifay Sylvester, 10 ans, fait partie des élèves impliqués dans le projet. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

J'ai vraiment hâte de goûter à la laitue, aux tomates cerises et aux fraises qu'on va faire pousser. Ça va être bon , ajoute Rosalie Moquin, 10 ans.

L'École Sainte-Jeanne-d'Arc prévoit faire don de ses récoltes à des familles francophones de la région qui sont dans le besoin .