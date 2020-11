Les partis fédéraux pourront continuer à toucher la subvention salariale

La motion déposée par le député de Joliette, Gabriel Ste-Marie, a été battue vendredi après-midi à la Chambre des Communes : 171 libéraux, néo-démocrates et verts ont voté contre, tandis que 144 bloquistes et conservateurs ont voté pour.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, accuse les troupes de Justin Trudeau d'avoir fait volte-face après avoir laissé entendre jusqu'à la dernière minute qu'ils entendaient accepter l'amendement.

On me dit [...] que c'était bel et bien leur intention et que le changement est arrivé en effet très tardivement , a déclaré M. Blanchet peu après le vote.

Les libéraux expliquent que l'amendement bloquiste, tel qu'écrit, laissait trop place à l'interprétation. Ils se disent cependant ouverts à discuter de ce dossier avec les autres élus. M. Blanchet pourrait d'ailleurs revenir à la charge avec un projet de loi en bonne et due forme pour interdire définitivement aux partis politiques de recourir à la SSUCSubvention salariale d'urgence du Canada .

Libéraux et conservateurs n'en profitent plus

Le projet de loi C-9 vient créer, entre autres, une nouvelle aide pour les loyers commerciaux et prolonge la subvention salariale jusqu'en juin 2021. Le Bloc souhaitait profiter de son étude pour empêcher les partis politiques d'en profiter.

C’est évident que des partis ayant accumulé 27 millions de dollars en dons cette année ne devraient pas toucher l’argent destiné aux entreprises en difficulté et aux organismes à but non lucratif , a souligné Yves-François Blanchet dans un communiqué transmis en fin d'après-midi vendredi.

Depuis le début de la pandémie, toutes les formations représentées à la Chambre des Communes ont demandé à toucher la SSUCSubvention salariale d'urgence du Canada . Le Bloc québécois, pour sa part, ne l'a jamais demandée ni perçue.

Le PLCParti libéral du Canada dit avoir reçu plus de 1 253 000 $, alors que le PCCParti conservateur du Canada a touché environ 984 500 $ pour la période de la mi-mars à la fin août. Ils ont ensuite cessé de la percevoir, sans toutefois rembourser les sommes recueillies.

Le NPDNouveau Parti démocratique , pour sa part, bénéficie toujours de la subvention salariale, mais refuse de dévoiler les montants reçus.