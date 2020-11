Le Manitoba se prépare à une vague d’hospitalisations en lien avec la COVID-19

Le Manitoba annonce être en mesure de tripler le nombre de lits aux soins intensifs pour contrer une possible vague d’hospitalisation liée à la COVID-19 alors qu’elle rapporte un nombre record d’hospitalisations.

En tout, 161 personnes sont à l’hôpital, et 20 personnes sont aux soins intensifs. Le nombre d’hospitalisations a presque triplé en deux semaines : 42 personnes étaient hospitalisées le 22 octobre.

Nous nous préparons depuis le printemps pour réagir à ce scénario et maintenant, nous nous préparons pour la vague et la hausse des chiffres , indique l’infirmière en chef de Soins communs Lanette Siragusa.

L’âge des manitobains hospitalisés va du début de la vingtaine à des patients ayant plus de 90 ans. Bien que les hospitalisations touchent davantage des Manitobains plus âgés, il est important de noter que nous avons vu des adolescents et de très jeunes enfants hospitalisés avec la COVID-19 dans les dernières semaines , indique un porte-parole de Soins Communs.

Le nombre de lits aux soins intensifs au Manitoba a augmenté de 71 la semaine dernière à 83 vendredi. En date de vendredi à 8 h 30, 94 % de ces lits étaient occupés par des patients.

Le taux d’occupation des lits aux soins aigus est de 80 % à Winnipeg et de 75 % ailleurs au Manitoba.

Avec une croissance importante du nombre de cas de COVID-19 depuis la semaine dernière, la santé publique s’attend à une hausse importante d’hospitalisations dans les prochaines semaines.

Elle est donc en train de se préparer pour accueillir ces nouveaux patients, en annulant, notamment, des opérations chirurgicales non urgentes. Pour le moment, 333 opérations ont été annulées, dont 159 à l’Hôpital Saint-Boniface, note Lanette Siragusa.

L'infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Lanette Siragusa soutient que le Manitoba est en mesure d’ajouter un total de 173 lits aux soins intensifs.

Cela se fera principalement en rouvrant les salles qui hébergent par le passé des services de soins intensifs, dont beaucoup sont actuellement utilisées comme salles pour des opérations chirurgicales ou pour le rétablissement de patients après une opération.

Lanette Siragusa souligne que la province augmentera le nombre de lits aux soins intensifs graduellement, et en proportion aux nombres de cas de COVID-19 décelés au Manitoba.

Dans le cas d’une vague extrême de cas, la province pourrait ouvrir des hôpitaux temporaires dans des lieux comme des hôtels pour des patients qui n’ont pas de conditions graves.

Les travailleurs, la ressource la plus importante

La ressource la plus essentielle d’un système de soins de santé, en temps de pandémie, c’est les employés , affirme Lanette Siragusa.

En cas de besoin, la province fera appel à des milliers d’étudiants qui étudient en soins de santé, ainsi que d’autres travailleurs du domaine de la santé.

Par exemple, Lanette Siragusa explique qu'en ce moment il y a environ une infirmière par patient aux soins intensifs. Ces infirmières spécialisées pourraient se voir attribuer une équipe de physiothérapeutes, et de pharmaciens, entre autres, pour leur permettre de s’occuper de plusieurs patients à la fois.

Nous devons utiliser les spécialités et l’habileté de toutes sortes de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé , soutient-elle. Notre plan prend en compte tous les travailleurs de la santé, pas seulement les infirmières et les médecins .

Par ailleurs, la province assure qu’elle a une importante réserve de tout l’équipement nécessaire pour faire face à une vague d’hospitalisations, dont des respirateurs artificiels et de l’équipement de protection personnelle.

Le gouvernement du Manitoba s'est toutefois récemment attiré les foudres de médecins de la province pour sa gestion de la pandémie.