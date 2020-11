Enquête en éthique : l’avocat de Louisette Langlois recommande une réprimande

L'avocat de Louisette Langlois, Me Charles Caza, a recommandé à la juge d'imposer une réprimande à sa cliente, sans toutefois préciser si cette recommandation était valable pour chacun des 20 manquements dont sa cliente est reconnue coupable.

La représentation de Me Caza a mis fin à l'audience sur sanction vendredi après-midi.

Au terme de l’exercice, la juge Sandra Bilodeau a mis sa décision en délibéré en précisant qu’elle rendra son verdict dans les prochaines semaines .

De leur côté, les procureurs de la Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec ont recommandé jeudi une suspension de 180 jours pour la mairesse de Chandler, ce qui constituerait la plus longue suspension jamais imposée par le tribunal administratif.

Me Charles Caza a tenté de démontrer que la sanction recommandée par la partie adverse se base sur des allégations et non des faits . Il a affirmé que la représentation sur sanction des procureurs de la Commission municipale du Québec était cousue de fils blancs et remplie de semi-vérités .

En septembre, Louisette Langlois a été reconnue coupable de 20 des 21 manquements qui lui étaient reprochés. La juge Sandra Bilodeau a conclu que la mairesse s’est placée en conflit d’intérêts et qu’elle a divulgué abusivement des informations confidentielles à plusieurs reprises.

La mairesse de Chandler a déjà été suspendue de ses fonctions à deux reprises en 2016 pour d'autres fautes en matière d'éthique et de déontologie municipale.

Les frais d’avocat pour le processus judiciaire en cours s’élèvent à plus de 140 000 $ pour les contribuables de Chandler.