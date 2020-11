Les élections municipales sont entamées en Saskatchewan

Voici quelques informations à retenir au sujet des élections municipales.

Villes, villages, municipalités rurales en élection

Les élections municipales sont tenues dans les quatre grandes villes de la province, soit Regina, Saskatoon, Moose Jaw et Prince Albert, dans tous les plus petites villes et villages, ainsi que dans certaines municipalités rurales, dont celle de Saint-Louis ainsi que celle de Storthoaks.

Selon la loi, seulement la moitié des municipalités rurales, soit celles de chiffres impairs, tombent en élections cette année. Les municipalités rurales de chiffre pair, quant à elles, iront aux urnes dans deux ans.

À Saskatoon, les bureaux de vote sont ouverts de 8 h et ce jusqu’à 20 h. Dans le reste de la province, les heures d’ouverture sont plutôt de 9 h à 20 h.

Mesures d’hygiène et de distanciation physique

Avec la pandémie de la COVID-19 qui sévit en Saskatchewan, des mesures ont été mises en place, notamment dans les grandes villes, afin de rendre le processus électoral plus sécuritaire.

Par exemple, du désinfectant pour les mains sera mis à la disposition des électeurs à l’entrée des bureaux de vote. Les électeurs devront aussi maintenir deux mètres de distance entre eux.

Dans les bureaux de vote, tous les membres du personnel porteront masques et gants et les surfaces seront constamment nettoyées.

D’ailleurs, à Regina, Saskatoon, et Prince Albert, le port du masque à l’intérieur des bureaux de vote sera obligatoire. À Moose Jaw, le port du masque est fortement recommandé.

D’autre part, à Regina et Prince Albert, la température des électeurs sera prise avant qu’ils n’entrent dans les bureaux de vote.

Taux de participation des dernières élections

En 2016, seulement 20 % des électeurs de Regina ont voté lors des élections municipales. Ce chiffre correspond à une chute de 12 points de pourcentage comparativement au taux de participation en 2012, qui s’est chiffré à 32,3 % des électeurs.

De son côté, les électeurs de Saskatoon se sont eux davantage prononcés lors des dernières élections municipales de 2016 avec un taux de participation qui s’est chiffré à 40 %. En 2012, ce taux s’est lui élevé à 36,9 % des électeurs.

À Moose Jaw, 41 % des électeurs ont voté lors des élections municipales de 2016, une hausse de trois points de pourcentage au taux de participation de 38 % en 2012.

Enfin à Prince Albert, 38 % des électeurs ont déposé un bulletin de vote lors des élections de 2016.