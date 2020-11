Justin Trudeau jouera de prudence avec le déroulement des élections américaines. D’abord parce qu’il ne voudrait pas se mettre à dos un Donald Trump qui, même s’il perd, demeure président jusqu’au 20 janvier. Mais surtout, parce que le Canada n’a rien à gagner à reconnaître rapidement un vainqueur et à avoir l’air de se substituer au processus électoral et judiciaire américain.

En fait, la déclaration la plus éclairante de Justin Trudeau vendredi a été faite quand on lui a demandé ce qu’il pensait des affirmations du président, qui allègue sans preuve à l’appui, que des votes illégaux sont comptés et qu’il est en train de se faire voler l’élection.

Le premier ministre canadien n’a pas répondu directement à ces allégations, mais il a indiqué que lui [contrairement à Trump] reconnaissait la validité et l’intégrité du système électoral et judiciaire américain.

La meilleure chose à faire pour le Canada en ce moment, c’est de s’assurer qu’il n’y a pas d'ambiguïté sur le résultat de l’élection. Justin Trudeau affirmait vendredi qu’une déclaration prématurée, même venant d’un allié, pourrait avoir des répercussions aux États-Unis. Ce qui pourrait envenimer un climat déjà instable.

Mais si le premier ministre veut éviter de se mettre les pieds dans les plats diplomatiques, c’est aussi pour éviter certaines critiques qui pourraient venir de ses adversaires politiques ici au Canada.

Il y a 20 ans, quand les deux candidats George W. Bush et Al Gore se sont battus devant les tribunaux pour savoir lequel avait remporté la Floride [et la présidence], le premier ministre de l’époque Jean Chrétien avait attendu la fin des batailles juridiques avant de faire son appel de félicitations, plus d’un mois après la journée du scrutin.

Il serait étonnant que le bureau de Justin Trudeau agisse différemment, étant donné les circonstances, et aussi le caractère impétueux d’un président qui, même s’il doit techniquement être dans un état esprit de passation de pouvoir jusqu’en janvier, a encore les mains sur les leviers du pouvoir.

Biden : meilleur pour le Canada?

Vous rappelez-vous du candidat à la présidence qui a envisagé de se retirer de l’ALENA si le Canada et le Mexique refusaient de renégocier? Et qui, une fois président, a imposé des barrières commerciales pour réduire l’accès des entreprises canadiennes aux appels d’offres publics du marché américain?

Son nom : Barack Obama, et Joe Biden était son vice-président.

Le protectionnisme démocrate pourrait jouer des tours à plusieurs entreprises canadiennes, même si de prime abord, Joe Biden a plus d'atomes crochus avec le Canada qu’en a Donald Trump.

De passage à Ottawa comme vice-président en décembre 2016, Joe Biden disait que le partenariat entre le Canada et les États-Unis était parmi les plus robustes, complexes et importants au monde, avec une profonde interconnexion de nos peuples et de notre économie .

Sur la scène internationale, c’est sûr qu’avec un Joe Biden à la Maison-Blanche, Justin Trudeau retrouverait probablement un allié. Le démocrate promet de rejoindre l’Accord de Paris dès son assermentation. Il va continuer le financement de l’Organisation mondiale de la santé que Trump veut couper. Il va appuyer ses alliés dans les dossiers chauds de la Chine et de la Russie.

Le Canada, en tant que pays de taille et de puissance moyennes, a besoin de l'appui de son voisin pour être capable de faire avancer sa vision du multilatéralisme et de la coopération internationale. Avec Joe Biden, il aura à nouveau un allié dans le bureau ovale.

Dans la même veine, le plan de relance verte de Joe Biden risque d’aller dans la même direction que ce que promet Justin Trudeau. Un alignement qui pourrait avoir des effets favorables ici. Mais qui cache un écueil.

Le plan de 2000 milliards de dollars américains de Biden vise à développer un secteur de l’énergie propre aux États-Unis, et à limiter sa dépendance aux sources d’énergie étrangères. De plus, le démocrate est opposé à l’extension du pipeline Keystone XL, qui irait de l’Alberta au Texas.

Le Canada a beau être un bon voisin et avoir de l’énergie [propre et moins propre] à revendre, ça ne veut pas dire que l'Amérique de Biden voudra acheter cette énergie sans condition ni tarifs.