Jason Kenney demande la fin des rassemblements privés à Calgary et Edmonton

L’Alberta a enregistré 609 nouveaux cas de COVID-19. Le premier ministre Jason Kenney demande aussi aux résidents de Calgary et Edmonton de ne pas organiser de rassemblement privé à l’intérieur.

Jason Kenney précise qu'il s'agit d'une « forte recommandation » et précise qu'il n'a pas l'intention d'envoyer la police dans les foyers des Albertains.

Ce n’est pas le moment d’organiser des fêtes ou de grands repas de famille , a plaidé le premier ministre.

La province étend également l’interdiction d’organiser des rassemblements intérieurs de plus de 15 personnes à toutes les régions sous surveillance parce qu’elles ont plus de 50 cas par 100 000 habitants.

Jason Kenney demande aussi aux Albertains de télécharger l’application AB Trace Together. La province n’a pas l’intention d’adopter l’application fédérale parce qu’elle n’est pas liée au système provincial de suivi des contacts.

Les mises à jour du nombre de cas seront quotidiennes à compter de demain.

Il y a maintenant 171 personnes hospitalisées, dont 33 aux soins intensifs.

En deux jours, neuf personnes ont perdu la vie en raison du SRAS-CoV-2. Six d’entre elles vivaient à Edmonton et trois à Calgary.

Jeudi un problème technique a empêché Services de santé Alberta de publier une mise à jour détaillée sur l’évolution de la pandémie dans la province. La Dre Deena Hinshaw a tout de même annoncé que l’Alberta avait enregistré près de 800 nouveaux cas, un record.

Le système de suivi des contacts est débordé, Services de santé Alberta ne peut donc plus communiquer avec toutes les personnes ayant été en contact avec une personne infectée. L’agence a précisé avoir 800 employés chargés du traçage et qu’elle prévoyait en embaucher 380 de plus au cours des prochaines semaines.

Chaque personne qui reçoit un diagnostic positif recevra un appel de la santé publique. Si elle ne fréquente pas un milieu névralgique, comme un hôpital ou une école, elle devra elle-même retracer et prévenir tous ceux avec qui elle a été en contact récemment.

Selon le professeur de microbiologie et d’infectiologie à l’Université de Calgary Craig Jenne, un suivi des contacts moins exhaustif va limiter grandement la capacité de la province de contrôler la propagation du virus.