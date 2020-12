En attente des inondations

Les inondations n'ont finalement jamais été un problème à Winnipeg en 2020. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Dès début janvier, Winnipeg se préparait à faire face à des inondations majeures dignes de celles de 2009. La forte humidité du sol et les volumes élevés de la rivière dans tout le bassin de rétention de la rivière Rouge augmentaient le potentiel d'inondations printanières. Au final, il n’en a rien été.

Des pompiers vont prêter main-forte en Australie

De nombreux pompiers canadiens sont partis en Australie. Photo : Getty Images / Darrian Traynor

Alors que des feux de forêt d’une gravité inégalée faisaient rage en Australie, plusieurs pompiers manitobains sont partis pour venir en aide à leurs homologues. En tout, ce sont plusieurs dizaines de pompiers canadiens qui sont allés en Australie.

Des tatouages pour aider les animaux australiens

À cause des incendies en Australie, des milliers de koalas ont perdu la vie. Photo : Fournie par Phoebie Peters

Touchée par l’ampleur du désastre écologique occasionné par les feux de forêt en Australie, notamment sur la faune, une tatoueuse australienne qui habite à Winnipeg a réalisé des tatouages de koalas, de wombats et de kangourous à bas prix, soit 50 $ chacun, pour aider les animaux rescapés des feux dans son pays natal.

Le Manitoba pleure ses morts iraniens

Des étudiants de l’Université du Manitoba ont organisé une veillée pour rendre hommage aux Winnipégois morts dans l’accident d’avion. Photo : CBC / Jaison Empson

Deux familles, une scientifique, un étudiant et une élève d’une école élémentaire de Winnipeg ont fait partie des victimes confirmées de l’écrasement d’avion survenu en Iran au début de l’année. La communauté, endeuillée, leur rendra hommage au cours du mois de janvier.

Pas de patinage sur la rivière, une première en 20 ans

La rivière Rouge a mal gelé et aucune patinoire n'a pu être installée. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Les Winnipégois n’ont pas eu le loisir de patiner sur la rivière gelée l'hiver dernier. En cause : les crues et la formation inégale de la glace qui ont rendu les conditions de patinage impossibles. Une première en 20 ans.

La grippe fait des ravages

L'Hôpital Saint-Boniface, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

L’existence du nouveau coronavirus n’était même pas encore connue que, déjà, les hôpitaux de Winnipeg étaient débordés par des malades… de la grippe. La saison a été virulente et les temps d’attente ont fortement augmenté au début de l’année. Entre Noël et le début de janvier, toutes les salles d’urgence de Winnipeg combinées avaient reçu en moyenne 120 patients de plus par jour que d’habitude et il fallait compter six heures avant d’être pris en charge à l’Hôpital Saint-Boniface.

Patrik Mathews arrêté par le FBI

Patrik Mathews et ses complices se sont équipés dans l'éventualité d'une guerre civile, qu'il voulait déclencher. Photo : Document des procureurs fédéraux américains

Des mois après être parvenu à entrer illégalement aux États-Unis, l’ex-réserviste des Forces armées canadiennes Patrik Mathews, soupçonné d'avoir des liens avec des groupes néonazis, est arrêté par le FBI. L’homme est maintenant en attente de son procès.

Des Winnipégois s’opposent au gazoduc Coastal GasLink

Des manifestants bloquent le croisement Portage et Main à Winnipeg en janvier 2020 en soutien à la Première Nation Wetsuweten en Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Mike Sudoma

Alors que des protestations ont lieu partout au Canada, quelques centaines de manifestants prennent d'assaut les rues de la capitale manitobaine en soutien aux chefs héréditaires des Wet'suwet'en de la Colombie-Britannique, qui s’opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink.

Le Manitoba tente de séduire les employés québécois

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister. Photo : La Presse canadienne / Mike Sudoma

Mi-janvier, Brian Pallister affirme avoir reçu de nombreuses demandes de la part d'employés de l'État québécois désirant s'établir au Manitoba. Quelques semaines plus tôt, le gouvernement manitobain avait acheté des publicités dans des journaux et des médias numériques au Québec, mentionnant 21 raisons d'envisager de déménager au Manitoba, en référence à la loi québécoise sur la laïcité.

Fin des alertes à la naissance

Le système d'alerte était controversé. Photo : iStock / CokaPoka

Pratique controversée depuis des années, le Manitoba a décidé de mettre fin à son système d'alerte à la naissance. Cette décision a été prise après qu’une analyse de ces alertes a démontré qu’elles ne protègent pas réellement les enfants.

Peter Nygard accusé de viol

Peter Nygard, le 25 mai 2000 devant sa maison de style polynésien de 45 720 mètres carrés aux Bahamas. Photo : Cindy Karp/The New York Times

En février, 10 femmes ont intenté une poursuite civile contre le magnat canadien de la mode Peter Nygard et demandé une demande de recours collectif. Elles accusent l’homme d’affaires originaire de Winnipeg de les avoir violées dans sa villa des Bahamas et de mener un réseau de trafic humain . Depuis, des dizaines d’autres femmes victimes potentielles se sont manifestées.

Frank Plummer, scientifique renommé, meurt

Frank Plummer a été le premier Nord-Américain a se faire traiter par stimulation cérébrale profonde contre l'alcoolisme. Photo : La Presse canadienne

Le scientifique canadien originaire de Winnipeg, Frank Plummer, pionnier de la recherche sur le VIH et le sida, est mort en février à l’âge de 67 ans. Il avait notamment dirigé le Laboratoire national de microbiologie. La cause de son décès n’a pas été rendue publique, mais il se trouvait au Kenya, où il était l’un des principaux conférenciers à la réunion annuelle de l’Université de Nairobi sur le VIH, le sida et les maladies sexuellement transmissibles.

Une école ne change pas de nom, malgré les demandes d’élèves

L'École Templeton Photo : Radio-Canada

Le conseil d’administration de la Division scolaire Seven Oaks a décidé que le nom de l’École Templeton ne changera pas, malgré les demandes des élèves et des membres de la communauté qui souhaitent que le nom soit modifié pour refléter la réconciliation avec les peuples autochtones. La division scolaire a préféré s’en tenir à sa politique de longue date qui veut que les écoles soient nommées selon leur emplacement géographique.

La réforme de l’éducation repoussée

Le ministre de l'Éducation du Manitoba, Kelvin Goertzen. Photo : La Presse canadienne / David Lipnowski

Alors que la COVID-19 vient tout juste de frapper le Manitoba, le gouvernement provincial décide de repousser d’un an la réforme de l’éducation. Le ministre de l’Éducation Kelvin Goertzen devait publier le rapport à la fin mars. Au final, les changements importants au système d'éducation n’auront pas lieu avant l’été 2021, estimait-il.