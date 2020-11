Un médicament pour la tyrosinémie dorénavant remboursé

Les parents d’enfants atteints de cette maladie héréditaire rare ont accueilli la nouvelle avec soulagement. Des parents du Saguenay-Lac-Saint-Jean tentent, depuis plus de deux ans, d’éviter les frais qui peuvent s'élever à plus de 100 $ chaque mois.

Le supplément alimentaire qui n'est pas reconnu par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) est nécessaire au développement cognitif des enfants atteints de tyrosinémie. La mère de famille Sophie Taillon dépense 500 $ par mois pour l'obtenir.

Ce n’est pas tout le monde qui pouvait se permettre ce traitement-là, souligne la mère de deux enfants atteints de la tyrosinémie. Certains oui, parce que leurs assurances pouvaient le rembourser et d'autres ne pouvaient pas, donc j'ai comme l'impression que justice est rendue.

La communication écrite du ministère de la Santé indique qu'un remboursement sera coordonné avec le programme alimentaire québécois des traitements des maladies héréditaires d'ici un an .

La députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région, Andrée Laforest, rappelle qu’il s’agit d’un gain important pour les parents concernés.

On est en train de parler comment on va le distribuer. Quand on est rendu à la distribution, je suis très heureuse de le dire, pour les enfants qui vivent ce défi, c’est une très bonne nouvelle. On est presque à l’annonce finale , mentionne-t-elle.

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, avait interpellé le ministre de la Santé afin de faire cheminer la demande des parents.

J’avais été contacté par des parents et par le Dr Parizeau. J’ai fait la démarche. Je suis content, mais on va continuer de suivre ça de près. La lettre nous dit que ça devrait aller dans un an pour trouver un remboursement pour le supplément en acide aminé. Tant que les parents n’auront pas reçu le premier remboursement, je ne serai pas satisfait. Mais on a fait un grand grand pas , dit-il.

Environ 120 Québécois vivent avec la tyrosinémie.

Avec le reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu