Les garderies non subventionnées veulent aussi de l'aide de Québec

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé vendredi matin un montant de 50 millions de dollars pour aider le réseau des Centres de la petite enfance ( CPECentre de la petite enfance ) qui doit mettre des mesures en place pour limiter la propagation de la maladie.

Les garderies non subventionnées martèlent qu'elles doivent également désinfecter plus souvent et faire face à de nouveaux frais.

Nadia Boudreault est la propriétaire de la garderie non subventionnée L'Univers des tout p'tits à La Baie. Elle aurait aimé avoir une aide financière, car les mesures supplémentaires pour faire face à la COVID-19 lui coûtent cher.

La désinfection revêt une importance capitale. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Depuis la réouverture des services de garde au printemps, elle a dû acheter du matériel. Ça nous prend des lingettes désinfectantes, des produits désinfectants. On a eu beaucoup, beaucoup de rhumes, de petits symptômes. En fin de semaine, une firme est venue désinfecter comme il le faut la garderie au complet , a-t-elle énuméré.

La propriétaire a aussi revu les horaires des éducatrices pour limiter les contacts et respecter les bulles.

Ce mois-ci, si on parle de chiffres, ça m'a coûté 15 000 $ de plus. Nadia Boudreault, propriétaire, L'Univers des tout p'tits

Actuellement, les parents d'enfants de plus de 18 mois paient 40 dollars par jour pour avoir accès à ces installations. En janvier, le tarif augmentera de 3 dollars.

Nadia Boudreault est la propriétaire de la garderie L'Univers des tout p'tits. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Nadia Boudreault est heureuse de voir que les CPECentre de la petite enfance ont accès à plus d'argent pour composer avec cette nouvelle réalité. Mais elle ajoute que les autres garderies font face au même défi.

De son côté, le ministre de la Famille ne ferme pas la porte à une aide supplémentaire. En entrevue avec Radio-Canada, il a expliqué qu'une firme privée a été mandatée pour faire le portrait de la situation. Les contribuables, je pense qu'ils vont trouver ça logique et responsable que le gouvernement, avant d'allonger des millions de dollars à des entreprises comme des garderies non subventionnées, s'assure de faire ses devoirs et s'assure de savoir s'il y a un besoin et quel est ce besoin-là et à combien il s'élève aussi , a-t-il détaillé.

Le rapport en question est attendu après les Fêtes.

Inquiétude pour des parents

Les difficultés financières des garderies non subventionnées causées par la COVID-19 inquiètent aussi des parents. On a peur en tant que parent qu'un groupe ferme parce qu'il manque d'éducateurs ou que la garderie vienne à fermer parce que veut, veut pas, elle n'arrive pas financièrement , a mentionné Lily Bilodeau, une mère rencontrée sur place.

La propriétaire de L'Univers des tout p'tits aimerait par ailleurs obtenir des places subventionnées dans son service de garde, mais il n'y a pas d'appel de projets dans la région. Le ministre de la Famille répond que plusieurs parents et propriétaires ont le même désir, mais que son gouvernement est le seul à avoir pris la décision de faire de la conversion de places non-subventionnées en places subventionnées.

