Michel Rousseau, un bénévole d'exception dans l'univers du vélo rimouskois

Après plus de 26 ans comme administrateur, Michel Rousseau a choisi de laisser sa place au C. A. de l'Association Rimouski ville cyclable (ARVC). Celui qui souhaite maintenant consacrer plus de temps à sa retraite et à ses projets artistiques demeure tout de même impliqué en tant que bénévole et souhaite continuer de suivre de près des dossiers qui touchent les amoureux du transport sur deux roues.

Ça m’a fait drôle. J’étais habitué, à tous les jours. J’ai été une période où je passais une quinzaine d’heures par semaine à travailler sur le projet. Des fois, c’était plus , évoque Michel Rousseau sur son départ à titre d’administrateur de l’Association.

Ça fait un vide. En même temps, je pense que c’est important d’amener du sang neuf avec des personnes avec de nouvelles idées, une nouvelle énergie. Michel Rousseau, bénévole et ex-administrateur de l’ARVC

Le bénévole de longue date a travaillé sur une multitude de projets qui touchent l’univers du vélo à Rimouski.

Il a notamment contribué au développement de la Route verte jusqu’à Sainte-Luce vers le Bic, à celui du réseau cyclable urbain, à la création du Vélo-Bazar, qui existe maintenant depuis 26 ans, et à l’organisation des balades Kino-Desjardins, il y a quelques années.

Michel, c’était non seulement un pilier, mais un géant. C’est quelqu’un qui est là depuis presque le tout début de l’Association. C’est quelqu’un qui a fait avancer un tas de dossiers dans le cadre du vélo à Rimouski. Michel Cloutier, coordonnateur de l’ARVC

Le coordonnateur à l’Association Rimouski Ville cyclable, Michel Cloutier, affirme que Michel Rousseau a bien préparé son départ. On le voyait venir, mais quand même [...] Ça a été un choc , rapporte-t-il.

La sécurité d’abord

Michel Rousseau se rappelle que l’ ARVCAssociation Rimouski Ville cyclable a été créé quand des accidents de vélos mortels sont survenus dans le secteur de Rimouski, vers le début des années 1990.

C’était vraiment la sécurité qui était le point de départ, plus la promotion du vélo, plus, avec le temps, l’aménagement de voies cyclables. Michel Rousseau, bénévole et ex-administrateur de l’ARVC

Il se souvient qu’au départ, très peu de cyclistes portaient un casque.

La clientèle s’est diversifiée. Au départ, c’était plus les jeunes adultes qui faisaient du vélo parce qu’il n’y avait pas d’aménagements et qu’ils étaient plus téméraires. Avec le temps, avec le développement du réseau cyclable, on a vu apparaître de nouvelles clientèles, particulièrement les personnes plus âgées et la clientèle féminine , explique le bénévole.

Michel Rousseau, en entrevue avec le journaliste Paul Huot, il y a quelques années Photo : Jean-François Bérubé

À force de campagnes de sensibilisation sur le port du casque et le partage de la route, les façons de faire ont changé avec le temps.

La balade Kino-Desjardins, organisée entre Sainte-Luce et Rimouski, servait aussi de moyen de promotion pour favoriser le port du casque. Michel Rousseau se rappelle aussi que des casques ont été distribués à des familles au budget plus serré.

Michel Rousseau estime que sa plus grande réalisation réside en sa contribution au développement du réseau cyclable entre les quartiers et de la Route verte, le long du littoral.

Il s’avoue toutefois déçu du manque d’interconnexion dans le réseau cyclable urbain de Rimouski. Les pistes arrivent, arrêtent, et les cyclistes ne savent plus où aller , soutient-il.

Il cite en exemple la piste cyclable qui relie le secteur du colisée au cégep, mais qui ne descend pas jusqu’au centre-ville.

Michel Rousseau se dit fier du développement des aménagements cyclables le long du littoral (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Il soutient toutefois que le réseau urbain a du positif, notamment en ce qui a trait aux aménagements cyclables disponibles au parc Beauséjour et sur la Promenade de la mer.

Des projets devenus traditions

Le Vélo-Bazar, qui s’est d’abord tenu au parc Beauséjour, fait aussi partie de l’héritage de Michel Rousseau. Il a été parmi les premiers à mettre l’épaule à la roue dans ce projet.

Cet événement annuel permet d’échanger ou de vendre environ 200 vélos par an et d’en donner une centaine, explique le bénévole.

Michel Cloutier estime pour sa part que le Vélo-Bazar est devenu une vraie tradition dans la région. Selon lui, des gens qui venaient avec leurs parents y retournent aujourd’hui avec leurs enfants.

Pour moi, c’est quelqu’un d’exceptionnel, Michel. On a beaucoup de gratitude pour tout le travail qu’il a pu faire. [...] C’est quelqu’un de généreux. Michel Cloutier, coordonnateur de l’ARVC

L’événement a toutefois été annulé cette année en raison de la pandémie de COVID-19.

Michel Rousseau explique qu’un projet est maintenant en branle pour offrir des bicyclettes aux réfugiés et aux nouveaux arrivants pour faciliter leur intégration à la communauté rimouskoise.

Des dossiers toujours en branle

Bien qu’il ait quitté le conseil d’administration de l’Association Rimouski Ville cyclable, Michel Rousseau travaille toujours sur l’avancement de certains dossiers à titre de bénévole.

Michel Rousseau, au centre, prend la pause avec d'autres bénévoles de l'Association lors de l'inauguration de la murale du tunnel cyclable, dans le secteur du Bic. Photo : Association Rimouski Ville cyclable

Il souhaite notamment continuer le travail amorcé dans le projet d’identification d’un tracé cyclable qui permettrait de relier la sortie ouest du village du Bic au parc national du Bic.

C’est parmi les dossiers les plus difficiles qu’on a à traiter parce que l'on connaît la côte qui mène à la station d’accueil du parc du Bic , rappelle-t-il.

Il affirme que le tracé doit aussi prendre en compte la protection du territoire du parc national, la dénivellation importante de la côte vers l’entrée du parc et la circulation importante qui a cours sur la route 132 dans ce secteur.

Qu’il fasse partie du C. A. ou non, Michel Rousseau est convaincu que l’Association continuera son bon travail pour améliorer l’expérience des cyclistes à Rimouski.