Éclosions dans la MRC de Côte-de-Gaspé : « la situation est sous-contrôle »

Un total de 170 personnes ont été infectées depuis le début de la deuxième vague dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Côte-de-Gaspé et celle-ci compte le plus grand nombre de cas actifs de la région, avec 98 cas.

Malgré tout, le directeur régional de la Santé publique, Yv Bonnier Viger, juge que les éclosions sont encore sous contrôle et que la situation est loin d'être comparable avec celle vécue récemment à Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle.

Si on se rappelle ce qu’on avait à Avignon, on avait quatre éclosions en même temps : deux communautaires, deux dans des centres d’hébergement et au moment où on est passé en zone rouge, on suivait 250 cas par jour, relativise-t-il. Actuellement dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Côte-de-Gaspé, on suit 82 cas, donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, dit être en contact constant avec la Santé publique. Pour l'instant, il n'y a aucune recommandation de la part de la Santé publique de fermer les infrastructures municipales de loisirs et de sports.

Reconfinement scolaire

La Commission scolaire anglophone Eastern Shores a confiné toutes ses classes de niveau secondaire à Gaspé en raison de la COVID-19.

Des étudiants ont été contaminés par le virus au cours des derniers jours, et pour éviter une propagation plus importante, la commission scolaire suspend les cours en classes.

Par contre, ils seront dispensés en télé-enseignement. Les élèves devraient être de retour à l'école le 16 novembre.

Selon Yv Bonnier Viger, l'école a décidé de fermer l'ensemble de ses classes à cause de contacts entre les élèves contaminés et d'autres élèves.

Même si ça ne menaçait pas vraiment la classe, c’était quand même des enfants qui étaient absents, et [la direction] trouvaient que c’était trop d’absents finalement, puis on trouvait plus simple de tout simplement fermer pour 14 jours , explique le directeur régional de santé publique.

À Gaspé, une éclosion de COVID-19 est en cours au Manoir Saint-Augustin. Neuf employés et 17 usagers de cette résidence pour personnes âgées ont contracté la maladie.

Avec les informations de Martin Toulgoat.