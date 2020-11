La Saskatchewan compte 87 nouveaux cas de COVID-19

Parmi ces cas, neuf sont reliés au problème technique survenu au laboratoire provincial Roy Romanow mardi.

La majorité de ces nouvelles infections se trouvent à Saskatoon et Regina, avec 25 et 20 cas respectivement annoncés vendredi. Le reste se partage entre l'extrême nord (9), le nord-ouest (8), le centre-nord (3), le centre-est (11), le sud-ouest (1) le centre-sud (2) et finalement le sud-est (5). Les autorités cherchent encore l’origine géographique de trois cas.

Jusqu’à maintenant, 3623 personnes ont été infectées par la COVID-19 en Saskatchewan. Parmi ces cas, 911 sont considérés comme actifs.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 2687 se sont rétablies de la maladie à ce jour, soit 53 de plus que lors de la mise à jour de la veille.

Par ailleurs, 33 personnes sont hospitalisées à travers la province, dont quatre sont aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 25 personnes sont mortes des suites de la maladie en Saskatchewan.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 967 (294)

Région de Regina : 486 (165)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 516 (41)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 413 (56)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 771 (296)

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 465 (54) Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions. Dans 5 cas, le lieu n’a pas encore été défini.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 739 cas

20 à 39 ans : 1317 cas

40 à 59 ans : 1026 cas

60 à 79 ans : 449 cas

80 ans et plus : 92 cas

Le gouvernement provincial spécifie également que les autorités sanitaires ont réalisé 275 737 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Masques obligatoires et rassemblements limités à 10

La province profite de la mise à jour pour rappeler que c’est vendredi que prennent effet deux nouvelles ordonnances de santé publique.

Le port du masque est obligatoire dans les espaces publics intérieurs de Regina, Saskatoon et Prince Albert. Cette mesure concerne les commerces, les transports publics, les lieux de cultes, les salles de sports et les cinémas, entre autres.

D’autre part, la province limite à 10 le nombre de personnes lors de rassemblements privés dans les espaces intérieurs et les bâtiments annexes. Les mariages et les funérailles font partie des rassemblements privés.