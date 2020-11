Les écoles publiques de Regina instaurent de nouvelles restrictions pour la COVID-19

Ce changement survient alors que l’Autorité de la santé de la Saskatchewan a conseillé à la Division scolaire des écoles publiques de Regina de placer ses écoles secondaires dans le niveau 3 du plan du gouvernement qui concerne la sécurité des écoles de la province. Ces écoles secondaires étaient auparavant dans le niveau 2 de ce plan provincial.

Nous avons vu le nombre de cas de COVID-19 augmenter dans nos écoles et nous sommes convaincus que les mesures que nous avons mises sur pied par le passé ont limité la propagation du virus. Nous comprenons que ce changement peut incommoder certaines familles, mais notre but est de minimiser le risque pour la santé des élèves et du personnel , affirme Greg Enion, qui est le directeur de l’éducation de la Division scolaire des écoles publiques de Regina.

Les élèves dont le nom de famille commence par les lettres A à K seront inclus dans le groupe baptisé Jour 1 , et les élèves avec un nom de famille qui débute par les lettres L à Z seront dans le groupe Jour 2 .

Par voie de communiqué, la Division scolaire des écoles publiques de Regina affirme que cette réduction du nombre d’élèves va permettre d’améliorer la distanciation physique et réduire les contacts rapprochés, notamment s’il y a un cas de COVID-19 dans un des établissements scolaires.

La Division scolaire des écoles publiques de Regina écrit également que les élèves de ses écoles secondaires pourront plus facilement poursuivre leurs parcours scolaires en cas d’éclosion de COVID-19.

Il n’est pas certain pour le moment que cette nouvelle directive s’applique aux programmes scolaires et aux classes qui ont déjà un nombre faible d’élèves.

Le port du masque est également obligatoire à compter du 9 novembre pour tous les élèves de la prématernelle à la 12e année dans les établissements scolaires et dans les autobus lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée.

Toujours selon le communiqué de la Division scolaire des écoles publiques de Regina, la ventilation et les protocoles de nettoyages seront aussi améliorés.