« L’Abri de Québec », une maison des jeunes virtuelle pour contrer la solitude

S’adressant directement aux jeunes durement touchés par la pandémie, la Ville et ComédiHa lance l’Abri de Québec, un rendez-vous quotidien diffusé gratuitement et entièrement sur le web qui s’adresse aux 15 à 25 ans.

Devant la solitude de plusieurs jeunes, le maire de Québec Régis Labeaume a demandé à ComédiHa de créer un contenu par et pour les jeunes.

J'ai [...] demandé de m’aider et de nous monter un spectacle internet quotidien qui fasse du bien à l’âme des jeunes. J’ai dit que personne ne devait faire de l’argent là-dedans et que ce serait une contribution collective à notre société a expliqué Régis Labeaume.

De là est né « l’Abri de Québec », explique le PDG de ComédiHa, Sylvain Parent-Bédard.

Il s’agit, d’une quotidienne, d’un web spectacle, un rendez-vous réconfortant pour les jeunes, un spectacle, une émission de radio sur le web, un podcast, un mélange de tout ça , raconte M. Parent-Bédard.

Le premier rendez-vous, animé par l’humoriste de Québec Alexandre Barrette, sera disponible dès lundi et Régis Labeaume y participera. Après tout, c'est le plus grand influenceur du Québec , a lancé le vice-président de ComédiHa, Jean-François Blais.

D'autres épisodes seront disponibles sur le site de ComédiHa à tous les jours jusqu’au début du mois de janvier.

Rendez-vous interactif

Chaque semaine, le rendez-vous sera animé par une personnalité différente qui portera le titre de gardien de l’abri .

Jusqu’ici, Alexandre Barette, Catherine Brunet, Nicolas Ouellet, Mathieu Dufour, Sarahmée, Mathieu Cyr et Kevin Raphaël ont confirmé leur présence. Près de 200 artistes, acteurs, humoristes et influenceurs participeront également aux rendez-vous.

L’Abri, c’est un lieu pour se voir, pour se réunir, illustre Jean-François Blais, vice-président chez ComediHa.

Ce n’est pas un spectacle de télé. C’est une place pour se rencontrer. Vous n’êtes pas des spectateurs, vous faites partie de l’Abri. On va faire notre 5 à 7, on va jouer à des jeux, on va faire de la musique. On va avoir un feu de camp , ajoute M. Blais, qui a notamment travaillé à la création de l'émission La Voix, à TVA.

Québec a besoin d’amour, Québec a besoin d’humour Jean-François Blais, vice-président chez ComediHa

Le rendez-vous sera tourné au Centre d'arts de La Chapelle.

Le Centre d'art La Chapelle lors d'une exposition de guitares. Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Collaboration de l’industrie

La production totale sera composée d’environ 50 émissions et coutera plus de 2,5 millions de dollars. Environ 700 000 dollars proviendront des budgets des grands évènements de la Ville qui n’ont pas été utilisés en 2020.

Le reste sera supporté par ComediHa. C’est un geste extraordinaire , a d’ailleurs remercié le maire de Québec.

L’industrie a sauté à pieds joints là-dedans. Ils ont compris l’importance a expliqué Sylvain Parent-Bédard.

Ça m’a touché parce que parmi ceux qui sont les plus touchés de la pandémie, c’est probablement les artisans de la culture .

Il précise que les artisans ne demandent aucun cachet pour y participer.