Vélo-Action veut améliorer 75 % des pistes de vélo du mont Powell

L’objectif est d’améliorer 15 des 20 kilomètres de sentiers de vélo de montagne déjà existants.

Seulement 5 kilomètres des 20 [kilomètres] qui sont cartographiés ont été faits mécaniquement , justifie le président de Vélo-Action, Philippe Gaudreault

Le Mont Powell offre différents sentiers de vélo de montagne. Photo : Louis Jalbert

Il précise qu’il existe un programme bien précis pour la réfection de sentiers et la subvention permettrait d’améliorer les pistes et de les rendre plus accessibles aussi pour tous les types de cyclistes.

La Ville nous a donné un coup de main dans la demande de subvention. Ce sont surtout les municipalités qui peuvent bénéficier de cette aide-là, donc nous avons approché la municipalité et ils étaient ouverts à déposer une demande pour nous dans ce programme , remercie-t-il.

Philippe Gaudreault précise que son organisation planifie un projet d’environ 245 000 $. Au terme de ce projet, le circuit de vélo du mont Powell compterait également deux ou trois kilomètres de sentiers supplémentaires.

Vue du mont Powell, situé à Rouyn-Noranda. Photo : Louis Jalbert

Il en coûte environ 15 000 $ par kilomètre, ajoute-t-il. C’est plus complexe que de construire un sentier pédestre. Le défi est plus grand, ça prend plus d’amour, disons.

Le vélo de montagne au mont Powell remonte à 2005

L’aventure du vélo de montagne au mont Powell a commencé en 2005, lorsque le club Vélo Action a mis sur pied un comité pour former les sentiers là-bas. Après environ trois ans, le comité avait obtenu l’autorisation du ministère des Ressources naturelles une autorisation pour faire des sentiers.

Ceux-ci sont majoritairement entretenus par des bénévoles. À la dernière corvée printanière, plus de 70 bénévoles étaient venus participer à l’entretien des pistes.