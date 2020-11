Un restaurant de Winnipeg rappelé à l'ordre après la promotion de cocktails à emporter

Des propriétaires d'un restaurant de Winnipeg ont reçu un avertissement de la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba qui leur reproche d'avoir proposé sur Instagram de vendre à emporter des cocktails maison alcoolisés et mis en bouteille par eux-mêmes. Ce type de vente d'alcool va à l'encontre des lois manitobaines.

Mercredi, le restaurant du quartier de la Bourse Clementine a affiché sur Instagram un message sur la disponibilité de cocktails à base de sirops, de jus et de liqueurs en bouteille.

Nous avons pensé que ce serait une idée amusante de mettre en bouteille certains de nos cocktails , explique Chris Gama, copropriétaire de Clementine.

Les restaurants sont autorisés à vendre uniquement de la bière en bouteille, du vin, du cidre et des boissons rafraîchissantes aux clients des services à emporter et de livraison. Ils ne sont autorisés à commercialiser leurs propres cocktails à base d’alcool sans autorisation préalable comme Clementine l'a proposé.

L’autre copropriétaire de Clementine, Raya Konrad, précise que le message n’est resté sur le compte Instagram du restaurant que pendant 20 minutes. Raya Conrad ajoute qu’il a été supprimé après qu’un collègue de l’industrie a attiré son attention sur le fait que son restaurant ne pouvait vendre les boissons de cette manière.

Moins de deux heures plus tard, un inspecteur de la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba s’est présenté à l'établissement et a émis un avertissement à ses propriétaires.

C’est vraiment stupide , estime Raya Konrad qui ne comprend pas pourquoi la régie s'intéresse à une publication qui n'est resté en ligne que pendant quelques minutes.

Les propriétaires du restaurant Clementine à Winnipeg s'interrogent sur les priorités du Manitoba en matière de lutte contre la COVID-19. Photo : CBC / Trevor Brine

La porte-parole de la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba Lisa Hansen précise que le restaurant a reçu un avertissement en conformité avec la loi.

La principale responsabilité de la régie est de faire appliquer la loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et de s'assurer que les titulaires de licences d'alcool, de jeux et de cannabis dans la province opèrent conformément aux conditions de leurs licences. Lisa Hansen, porte-parole de la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba

Des commerçants à bout de souffle

Chris Gama, un des propriétaires de Clementine appelle la province à une forme de flexibilité indiquant que les restaurants ne demandent pas une aide financière.

Selon son associée Raya Konrad, la grande majorité des restaurants de la région de Winnipeg ont dépensé des milliers de dollars pour se conformer aux règles et restrictions liées à la pandémie. Mme Conrad a ajouté que ces établissements subissent des pertes financières importantes et sont obligés de licencier du personnel.

Les propriétaires de Clementine croient que la province doit plutôt se concentrer sur les priorités en matière de lutte contre la pandémie en déployant les ressources là où elles sont le plus utiles.

Il semble que personne ne soit là pour rappeler à l’ordre tous ces autres bars qui sont bondés ou ouverts alors qu'ils ne sont pas censés l'être. Mais un inspecteur peut venir ici et nous faire des reproches, par exemple parce qu’on a essayé de vendre des cocktails. Raya Konrad, copropriétaire du restaurant Clementine à Winnipeg

Par ailleurs, jeudi, la province a rappelé que les inspecteurs de la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba font partie des plus de 3200 employés du secteur public qui ont été autorisés à appliquer les restrictions en cas de pandémie.

Les inspecteurs ont distribué neuf contraventions pour des faits reliés aux alcools du 9 avril au 4 novembre, a déclaré Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba

Avec les informations de Bartley Kives