Pas de nouveau procès pour Ahmad Nehme, tranche la Cour d’appel

L’homme, qui a assassiné sa femme en 2012, plaidait la non-responsabilité criminelle de ses actes et alléguait que des erreurs avaient été commises lors de son procès en première instance.

Ahmad Nehme a été condamné à la prison à vie en 2017 après avoir été reconnu coupable du meurtre prémédité de sa femme, Catherine de Boucherville, âgée de 44 ans, dans l’arrondissement LaSalle à Montréal.

L’homme de 56 ans n’acceptait pas la rupture avec son épouse et l’a poignardée à de nombreuses reprises dans leur appartement, le 5 juillet 2012. C’est la fille du couple, alors âgée de 16 ans, qui a appelé le 911, alertée par les hurlements de sa mère.

Lors de son procès en 2017, la défense a plaidé qu'Ahmad Nehme souffrait de troubles délirants au moment des faits. L’accusé affirmait être convaincu que sa femme le trompait et complotait avec ses amants pour le tuer.

Le jury ne l’a pas cru et l’a déclaré coupable de meurtre au premier degré.

Selon l’avocat d’Ahmad Nehme, qui réclamait un autre procès, son client était incapable de distinguer le bien du mal lorsqu’il a poignardé son épouse à 14 reprises.

Catherine de Boucherville a été tuée le 5 juillet 2012. Photo : soumis par Dania Nehme

Devant la Cour d’appel, l’avocat a plaidé que le juge a fait des erreurs en donnant des directives au jury lors du procès, notamment à la suite du témoignage très émotif de la fille de l'accusé.

Dania Nehme avait alors raconté à la Cour que son père était un homme agressif et contrôlant. Il avait l’habitude, selon elle, d’insulter et de rabaisser sa femme et lui avait même déjà fait des menaces.

Son père était persuadé que Catherine de Boucherville le trompait. Quelques jours avant le drame, il aurait mentionné à sa fille que, dans l’islam, une femme qui trompait son mari pouvait être tuée.

Selon l’avocat d’Ahmad Nehme, le juge de première instance aurait dû faire une mise en garde aux jurés afin d'éviter qu'ils rendent un verdict basé sur la mauvaise réputation de son client.