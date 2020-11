La tour de la discorde à Tracadie

La tour se trouve près du Chemin Saulnier Ouest, à Tracadie. Elle fait l'objet de moqueries et est la source de disputes virulentes dans les médias sociaux. Mais certains pensent qu'il s'agit d'un outil essentiel qui pourrait même sauver des vies dans des situations des cataclysmes.

La tour, photographiée en janvier 2018, un an après la crise du verglas. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le projet a pris naissance en 2016 et a été accueilli favorablement par l'ancien conseil municipal, dirigé par le maire Aldéoda Losier. La crise du verglas dans la Péninsule acadienne, en janvier 2017, a semblé donner un élan à cette idée d'une tour qui serait essentielle pour communiquer les messages d'urgence en temps de catastrophes naturelles.

Depuis, ce projet qui semblait au départ rassembleur a pris une tournure inattendue en devenant en quelque sorte un symbole de la division et des difficultés de communication au sein même du conseil municipal de Tracadie. La tour n'est pas encore fonctionnelle et les coûts ont explosé.

Denis Losier, maire de Tracadie. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Le maire, Denis Losier, préférerait ne plus en entendre parler.

C'est un projet qui devait coûter environ 45 000 $: 20 000 $ de la municipalité et 25 000 $ de la province. Là, on a des dépassements de coûts significatifs. Avec les taxes, on est rendus à tout près de 120 000 $. Pour pouvoir terminer la tour et la rendre fonctionnelle, on parle d'un autre 75 000 $ ou 80 000 $, si tout va bien.

C'est comme du sable mouvant. Si ce n'était que de moi, ça fait bien longtemps que ça aurait été arrêté. Denis Losier, maire de Tracadie

La tour de Babel de Tracadie

Un récit biblique raconte l'histoire d'une tour que les hommes, parlant la même langue, entreprennent de construire. Elle serait si haute qu'elle toucherait le ciel. Mais Dieu n'a pas du tout apprécié, les trouvant bien orgueilleux.

Les hommes ont été punis, parlant désormais plusieurs langues différentes. Ils ne se comprenaient plus, se disputaient. Le chantier a été abandonné et la tour s'est écroulée.

C'est une vraie tour de Babel. Clifford Breau, résident de Tracadie

Puisqu'il y a une telle mésentente, l'histoire de la tour de Babel illustre assez bien ce qui se passe au sujet de la tour de communication de Tracadie, selon Clifford Breau, un résident du secteur Val-Comeau.

Les gens s'en moquent, ils en rient, constate-t-il. Ils ont assez payé de taxes pour différentes choses qui étaient inutiles. C'est une tour qui est complètement désuète. On n'a pas besoin de ça.

La tour de Babel, peinture de Pieter Brueghel l'Ancien, 1563, collection de l'empereur Rudolf II. Photo : Kunsthistorisches Museum Wien

Essentielle ou inutile?

Cette tour de communication est loin d'être essentielle aux yeux du maire Denis Losier.

On a eu une présentation très pointue l'hiver dernier. Notre service d'incendie avait besoin d'une façon efficace pour communiquer, que ce soit avec la GRC, les ambulanciers ou le gouvernement. Il y a de nombreuses tours au pays qui permettent à ces radios satellites de communiquer de façon efficace. C'est là où la technologie est rendue aujourd'hui. On a équipé nos pompiers de ce système. Les coûts ont dépassé 100 000 $, je crois. Mais on va avoir de la technologie de dernier cri et efficace.

Promoteur et radioamateur

Le promoteur de la tour est Frank McLaughlin est un passionné de radioamateur. Puisque la tour, dont il est propriétaire, est installée sur un terrain de la municipalité, il craint que les élus décident de l'enlever. Mais M. McLaughlin est loin de se laisser démonter, bien au contraire.

La tour de communication qui alimente les conversations à Tracadie Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il veut chercher des appuis dans d'autres municipalités pour en faire un véritable projet péninsulaire. Selon lui, le système de communication satellite a ses limites, contrairement à une tour de radioamateurs. Il assure qu'il ne manque que 6 000 $ pour que la tour soit fonctionnelle, ce qui contraste avec un coût de plus de 70 000 $ avancé par le conseil municipal. Il préfère cependant ne pas en dire davantage ou accorder une entrevue formelle puisque, dit-il, la situation est trop houleuse en ce moment .

Y a-t-il urgence pour la tour d'urgence?

Le promoteur et propriétaire de la tour ne comprend pas pourquoi les élus municipaux la laisseraient tomber si près du but et après avoir injecté des sommes importantes dans le projet.

Entre-temps, à la table du conseil municipal, des élus veulent aller jusqu'au bout, tandis que d'autres préféraient passer à autre chose.

Un conseiller propose que 6 000 $ supplémentaires soient injectés dans ce qui doit être la phase finale de ce projet amorcé en 2016. Pour l'instant, le conseil fait une pause sur cette question.

Mais pour le maire Denis Loiser, il y a une urgence de prendre une décision . Il souligne notamment qu'il n'y a pas de clôture sur le terrain et pense que la tour n'est pas du tout sécuritaire.

On ne voudrait certainement pas qu'il arrive un accident ou qu'une personne y grimpe, indique-t-il. On ne voudrait pas qu'elle tombe non plus.

Le maire croit que des membres du conseil municipal ont pu se laisser embarquer dans cette aventure . Il reconnaît aussi que la tour de communication a sûrement été l'objet d'un manque de communication.

Il n'est jamais trop tard pour s'ouvrir les yeux et dire qu'il faut que ça cesse. On a d'autres chats à fouetter. Denis Losier, maire de Tracadie

Le maire souhaite que la question soit tranchée au cours des prochaines semaines.