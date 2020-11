Parcomètres intelligents à Rimouski: pas avant l'an prochain

La Ville de Rimouski espérait installer ses nouveaux contrôles du stationnement avant la fin de l'année, mais cela ne sera finalement pas possible avant les premiers mois de l'an prochain.

La conseillère municipale du district Saint-Germain qui couvre le centre-ville, Jennifer Murray, a expliqué que le fabricant des nouveaux horodateurs, la compagnie Électroméga de Candiac, peine à s'approvisionner en pièces auprès de son fournisseur européen.

On pensait les installer à la mi-décembre. [Maintenant], on ne sait plus trop. On devra y aller selon les approvisionnements du fabricant

Jennifer Murray, conseillère municipale du district Saint-Germain, ville de Rimouski