Québec confirme les 15 millions $ pour améliorer les soins de santé aux Autochtones

Québec va injecter 15 millions de dollars avec comme objectif d'améliorer entre autres les relations entre les Premières Nations et le personnel soignant, comme l'a annoncé jeudi Radio-Canada.

Le gros de cet investissement étalé sur cinq ans sera consacré à la formation qui sera offerte à tout le personnel des centres hospitaliers , a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors d'une conférence de presse vendredi à Montréal.

Le but est que le personnel se familiarise avec la notion de sécurisation culturelle.

Les formations proposées devraient permettre aux employés d’approfondir leurs connaissances quant aux réalités et aux besoins spécifiques des Premières Nations et des Inuit , a détaillé M. Dubé.

On va se concentrer dans les centres hospitaliers et les hôpitaux où il y a des populations autochtones , a-t-il encore ajouté.

C’est l'hôpital de Joliette qui sera le premier à mettre en œuvre les formations visant à améliorer les rapports entre les soignants et les patients autochtones.

Le Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Je suis content qu’on commence à cet endroit , a assuré Ian Lafrenière, le ministre responsable des Affaires autochtones.

Des agents de liaison et des navigateurs de service seront également embauchés. Leur mandat sera d’accompagner les patients dans le système de soin , a précisé M. Dubé en ajoutant que ces personnes seront recrutées au sein des Premières Nations.

Nous voulons éliminer les obstacles qui ont nui trop longtemps à la qualité des soins et des services destinés aux Autochtones. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Le ministre a insisté sur le fait que ces mesures ont été pensées « avec » et « pour » les Premières Nations et les Inuit. Dans le cas de Joliette, les Atikamekw ont activement participé à l’élaboration de ces mesures, selon le ministre.

Interrogé sur le montant relativement peu élevé octroyé, Ian Lafrenière, a répondu que même s’il ne s’agit effectivement pas d’une grosse somme, cela n’empêche pas de mener des actions fortes sur le terrain.

Christian Dubé était aussi présent lors de la conférence de presse qui s'est tenue à Montréal. Photo : Ivanoh Demers

Cette annonce s’inscrit dans la continuité du rapport de la commission Viens qui a émis différentes recommandations afin d’améliorer les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec.

Le rapport de la commission recommandait de sensibiliser les ordres professionnels à l'importance d'inclure dans leurs programmes de formation des contenus développés en collaboration avec les autorités autochtones et portant sur les besoins et caractéristiques des Premières Nations et des Inuit ainsi que sur la sécurisation culturelle .

La somme de 15 millions de dollars fait partie des 200 millions promis par Québec pour répondre aux recommandations de la commission d'enquête.

Les deux ministres estiment que leur gouvernement propose désormais des actions concrètes dont les effets se verront sur le terrain.

Cette annonce intervient également un peu plus d’un mois après la mort de Joyce Echaquan, à l’hôpital de Joliette. Peu avant, la mère de famille a subi des insultes d'une infirmière et d'une préposée aux bénéficiaires alors qu’elle était hospitalisée.

Joyce Echaquan et son conjoint, Carol Dubé. Photo : Facebook

Quant à savoir si M. Dubé réitérait sa confiance dans le PDG du CISSS Lanaudière, Daniel Castonguay, le ministre est resté plutôt évasif, se disant avant tout « conscient des difficultés actuelles qui s'observent entre la communauté de Manawan et le CISSS Lanaudière ».

« Nous croyons qu'il est nécessaire de poser des gestes qui permettront de retrouver un climat de confiance chez la communauté autochtone », dit-on encore au cabinet du ministre Dubé.

Prudence à l'APNQL

L’annonce a été bien accueillie par Ghislain Picard, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), qui attend que la volonté politique se traduise par des gestes concrets . Il y a urgence d’encadrer ces pratiques de sécurisation culturelle par des mesures législatives afin d’éviter toute situation déplorable , souligne-t-il, par voie de communiqué de presse.

L' APNQLAssemblée des Premières Nations du Québec-Labrador insiste également sur l'importance que l'ensemble des acteurs concernés prennent ces mesures au sérieux.

Ghislain Picard demande l’adoption du Principe de Joyce , en référence à Joyce Echaquan. Ce principe vise à garantir à tous les Autochtones le droit d'avoir accès sans aucune discrimination à tous les services de santé et services sociaux ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale .

Contacté par Radio-Canada, Paul-Émile Ottawa, le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, ne nous avait pas rappelés au moment de publier ces lignes.

Ian Lafrenière a promis que plusieurs autres mesures seront dévoilées dans les prochaines semaines.