Bientôt des tests de dépistage rapides au Nouveau-Brunswick

Le Dr Richard Garceau, infectiologue et microbiologiste au Centre hospitalier universitaire George-L.-Dumont à Moncton, répond à nos questions sur les derniers développements en matière de dépistage.

Les tests de dépistage de la COVID-19 par gargarisme sont principalement réservés aux enfants. Photo : Autorité provinciale des services de santé (PHSA) de la Colombie-Britannique

Comment fonctionnent ces tests de dépistage rapides?

Il y a plusieurs types de tests de dépistage de la COVID-19. Ce qu’on a jusqu’à maintenant au Nouveau-Brunswick, ce sont des tests faits dans le nasopharynx ou dans la gorge. On aura aussi bientôt des tests par gargarisme. Il s’agit de prendre un liquide salin, de se gargariser et de recracher le liquide pour qu’il soit testé dans un laboratoire.

Ce que le gouvernement fédéral a acheté, d’une entreprise américaine appelée Abbott Diagnostics Scarborough Inc., ce sont des tests qui s’effectuent directement en clinique et qui détectent le virus en 15 minutes.

Santé Canada a approuvé le test de dépistage rapide de l'entreprise américaine Abbott en septembre. Le Nouveau-Brunswick doit bientôt recevoir 10 appareils ID Now des laboratoires Abbot pour réaliser près de 4000 tests rapides de la COVID-19. Photo : Associated Press / Jeff Chiu

Quels sont les risques de cette méthode de dépistage?

C’est important d’avoir des résultats rapidement, mais il faut savoir que cela pose certains inconvénients. C’est-à-dire que ces types d’analyse vont détecter les cas s’ils sont récents et s’ils sont symptomatiques, avec une grande charge virale. Si les cas sont moins récents, ils ne seront pas détectés, même s’ils sont encore infectieux. Environ un tiers des cas positifs seront présentés comme négatifs.

Comment maximiser la fiabilité de l’analyse?

Au Nouveau-Brunswick, ce qu’on pense d'abord faire, c’est prélever deux échantillons par patient, question de gagner de l’expérience sur le plan de la fiabilité de l’analyse. Un échantillon serait envoyé au CHU Dumont à Moncton pour être testé de façon standard et l’autre serait testé sur place, dans la clinique, avec un résultat disponible tout de suite. Le résultat final serait celui de Dumont.

Clinique de dépistage de la COVID-19 au CHU Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Ce test sera-t-il accessible à tous?

Au début, on va avoir une quantité limitée de tests et d'instruments, parce que le gouvernement fédéral n’a pas tout acheté d’un coup. Ça va être livré progressivement entre octobre et janvier 2021 dans les endroits du Canada où il y a un moins bon accès aux cliniques de tests de dépistage.

Comment allez-vous déterminer quel test auront les patients?

Les critères ne sont pas encore déterminés. On en discute actuellement. Mais certainement que le test rapide sera limité aux patients qui sont malades depuis moins de sept jours et qui ont des symptômes.

L’écouvillon est-il là pour de bon?

Le test par gargarisme devrait arriver dans les prochaines semaines. Il sera limité aux enfants, parce que souvent, c’est un peu plus compliqué de leur faire des prélèvements dans le nez.

Mais le prélèvement le plus fiable, ça demeure encore le prélèvement nasal, ce qu’on appelle l'écouvillonnage du nasopharynx. C’est ce test qui continuera à être privilégié.

L'écouvillonnage du nasopharynx est la méthode de dépistage de la COVID-19 la plus fiable à l'heure actuelle. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Qu’est-ce qui a changé dans les méthodes de détection du virus?

Les cliniques et les laboratoires sont mieux organisés. Au laboratoire de microbiologie à Moncton, on a acheté et installé des équipements qui nous permettent de faire des dépistages en grande quantité avec un petit nombre de techniciens. On a aussi réorganisé notre horaire pour tenir compte du fait que certaines journées, on fait beaucoup, beaucoup de tests, comme ça a été le cas avec les dépistages de masse à Campbellton et Dalhousie.

Des gens ont fait la file pour un test de dépistage de la COVID-19 à l'aréna Inch Arran de Dalhousie, le 25 octobre 2020. Photo : Courtoisie de René Arseneault

À quelles autres avancées pouvons-nous nous attendre?

La saison de la grippe arrive bientôt. Ce qu’on devrait avoir, ce sont des tests combinés qui détecteront l’influenza et la COVID-19. Chez les jeunes enfants ou chez certaines personnes atteintes de conditions particulières, cette combinaison peut les rendre plus malades.

Cette entrevue a été éditée et condensée afin d'assurer sa clarté