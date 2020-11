COVID-19 : l'Est de l'Ontario passe en zone jaune

En travaillant avec les médecins hygiénistes et les autorités locales sur les réalités et les situations entourant la COVID-19, nous souhaitons continuer d'aider à protéger la santé et le bien-être de la population. Nous adaptons les mesures de santé publique afin qu'elles soient aussi ciblées et efficaces que possible pour freiner la propagation du virus, a fait savoir le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario , Dr David Williams, par voie de communiqué.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) fait état vendredi de 192 cas actifs de COVID-19, soit 6 cas de plus que jeudi. Au total, 9 personnes sont hospitalisées dont 1 qui est aux soins intensifs. On déplore 26 décès depuis le début de la pandémie.

Hawkesbury reste la ville la plus touchée par la pandémie avec 59 cas actifs. Cornwall en compte 48 .

Pour sa part Santé publique Ottawa rapporte 2 nouveaux décès alourdissant le bilan à 336 et 36 nouveaux cas, ce qui porte le nombre de cas actifs à 587.

On dénombre 54 personnes hospitalisées dont 4 sont actuellement aux soins intensifs.

Au total, 7340 personnes ont contracté la maladie depuis février.

Les bars, les restaurants et les gyms pourront rouvrir à l'intérieur avec des mesures strictes, dès le 7 novembre à Ottawa.

Ce ne sera pas le cas à Gatineau et dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais qui restent jusqu'à nouvel ordre en zone rouge.

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a rapporté 34 nouveaux cas de COVID-19 pour un total de 296 cas actifs.

Au total, 2680 personnes ont contracté la maladie en Outaouais depuis février et 2333 en sont rétablies.

Plus de détails à venir