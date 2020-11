La Ville de Québec revoit les échéanciers du tramway

La Ville de Québec renonce à lancer l'appel de propositions pour le tramway cette année et se résigne à repousser cette étape au début de 2021. C’est ce qu’a affirmé le directeur du bureau de projet, Daniel Genest, lors d’une conférence à l’intention des membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

Jusqu’à récemment, la Ville de Québec espérait toujours lancer l'appel de propositions cet automne, mais l’administration Labeaume tarde à obtenir le feu vert du gouvernement du Québec.

Le ministère des Transports doit mener une étude d'achalandage pour valider la nouvelle mouture du réseau structurant.

Le gouvernement Legault souhaite aussi analyser le rapport du BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement), déposé jeudi. Le document sera d'ailleurs rendu public d’ici deux semaines par le ministre de l’Environnement.

Malgré le report du lancement de l'appel de propositions, Daniel Genest n’anticipe pas de retard dans la mise en chantier du plus grand projet jamais construit à Québec. Les travaux devraient commencer au printemps 2022 comme prévu.

C'est quand même un processus de longue haleine, on lance l'appel de proposition et un an plus tard, en janvier 2022, on serait dans la position d'avoir un partenaire privé sélectionné , explique le directeur du bureau de projet.

Daniel Genest est aussi l’ancien bras droit du directeur de projet du nouveau pont Champlain à Montréal. Photo : Radio-Canada / Andre-Pier Berube

L’étape de l'appel de proposition doit permettre aux trois consortiums préalablement identifiés pour réaliser le tramway de peaufiner leur compréhension des exigences du projet.

Éventuellement, ils devront déposer des propositions techniques et financières à la Ville de Québec qui, finalement, choisira le consortium qui offre le meilleur produit au meilleur coût. Daniel Genest anticipe que le contrat sera finalisé et signé en mars 2022.

