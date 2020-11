Il y a 10 ans, 30 % de la population du Témiscamingue sortait dans les rues

Le 8 novembre 2010, le Témiscamingue vit un moment historique avec la mobilisation de près de 5000 Témiscamiens et Témiscamiennes réunis dans les rues de Ville-Marie. Des élus, des agriculteurs, des travailleurs forestiers, des commerçants et leurs employés, des citoyens et les élèves des quatre écoles secondaires du Témiscamingue.

C’était un lundi, entre 10h et midi. L’événement a été nommé La Marche verte .

La Marche verte, ça a surpris! Ça a surpris tout le monde. D’abord les gens qui organisaient, les élus, les décideurs politiques et même la population. Claire Bolduc, préfète du Témiscamingue

Tout a commencé le 22 septembre 2010, alors que plusieurs acteurs du milieu agricole, des élus et des commerçants se sont réunis à St-Bruno-de-Guigues.

Pourquoi? Parce qu’une crise sans précédent secouait les deux piliers économiques du Témiscamingue : l’industrie forestière et l’agriculture. À l’époque, les entreprises forestières peinaient à se sortir de la crise du bois d’œuvre.

Des acteurs de différents milieux économiques, dont l'industrie forestière et le secteur agricole, se sont rassemblés Photo : Radio-Canada / MRC de Témiscamingue

À bout de souffle et d’espoir, les agriculteurs menaçaient de bloquer les sentiers de motoneiges, ce qui a eu pour impact de creuser un fossé énorme entre ceux-ci et les commerçants de la région.

On voulait essayer de casser les lois mur à mur. Ça faisait plusieurs années qu’on parlait de ça à l’UPA. Un exemple, c’est l’abattoir. Autre exemple, l’assurance stabilisation des prix agricoles. Le gouvernement, à l’époque, nous obligeait à vendre nos produits au Québec si on voulait toucher à l’assurance stabilisation des prix. Nous sommes enclavés entre le Québec et l’Ontario. Nous étions les seuls au Québec avec cette situation-là , se rappelle Jacques Lavigne, producteur laitier pendant 40 ans.

Le 22 septembre, des gens ont décidé de se parler et de se dire, travaillons ensemble et essayons de trouver des solutions ensemble plutôt que se diviser. C’est là que le comité Mobilisation Témiscamingue a été créé. La MRC a été le bras opérationnel de ça, mais l’initiative a été politique et citoyenne , raconte Tomy Boucher, alors agent de développement à la MRC de Témiscamingue.

Pour consulter l'article de 2010 : Marche verte pour aider la région à se relever

Arnaud Warolin était alors préfet depuis un an à peine. Il sentait la pression sociale. Il fallait que les choses bougent.

Il y avait vraiment une crise sociale et une prise de conscience que, si on ne faisait rien, la situation n’allait pas s’améliorer toute seule. Il fallait absolument poser un geste, se mobiliser, se tenir ensemble en tant que Témiscamingue pour faire reconnaître les particularités du territoire , se souvient Arnaud Warolin.

Les manifestants appelaient le gouvernement à agir pour aider la région aux prises avec de graves difficultés économiques, notamment dans les secteurs forestier et agricole. Photo : MRC de Témiscamingue

La décision de faire la Marche verte a été prise le 5 octobre, un mois avant la date du grand événement. Pendant ce mois, les acteurs de tous les secteurs d’activités se sont mobilisés.

On voulait défendre nos intérêts. C’était important de le faire et nous, les commerçants, on se disait qu’il fallait embarquer là-dedans. J’étais là, avec d’autres, pour rassembler le plus de commerçants possible. De mémoire, ça avait été facile d’embarquer les gens. Ce mouvement-là, on en parlait beaucoup, les gens concernés et les commerçants étaient unanimes. C’était vraiment incroyable , se remémore Martin Drolet, propriétaire de la bannière BMR à Ville-Marie et membre du comité Mobilisation Témiscamingue.

Tomy Boucher venait d’être embauché à la MRC de Témiscamingue comme agent de développement. Son premier mandat, dans ce nouveau travail, a été d’organiser un événement rassembleur, se faire voir et se faire entendre partout dans la province.

On s’est mis all in dans le fond, si je compare au poker. On s’est dit, on y va et on essaie de mobiliser la population témiscamienne sur des enjeux témiscamiens et on essaie de faire parler de nous autres auprès du gouvernement , affirme Tomy Boucher.

Les participants de la marche ont assisté à un rassemblement sur le bord du lac Témiscamingue. Photo : MRC de Témiscamingue

On avait le timing, on avait l’équipe pour le faire, on avait le soutien de la population. Oui, il y a avait des risques, mais il y avait encore plus de risques de ne pas le faire. Ça aurait été un désaveu. Donc, on a dit on le fait coûte que coûte, peu importe le résultat parce qu’avant tout on veut le faire pour que les gens du Témiscamingue se sentent réunis et travaillent ensemble à relever des défis , ajoute Arnaud Warolin.

Mobilisation Témiscamingue annonce rapidement ses couleurs. Une grande marche pacifique, apolitique et sans coup d’éclat. Chaque jour, des informations ont été relayées à la population par l’entremise des médias locaux.

Les choses se déroulaient rondement. Toutefois, le comité n’avait pas le contrôle sur un élément important. Qui allait en parler le 8 novembre?

Il y avait toute la partie média qu’on ne contrôlait pas. Nous étions incapables d’aller chercher l’attention nationale. C’est là qu’on est allé chercher de l’aide-externe. On a embauché une firme de relations publiques , raconte Tomy Boucher.

Le 8 novembre 2010

Les organisateurs avaient craint la neige et la pluie. Ce lundi-là, c’est plutôt un épais brouillard qui s’est pointé.

Il y a 10 ans avait lieu la Marche verte à Ville-Marie. Photo : MRC de Témiscamingue

Dans son bureau de la MRC de Témiscamingue, le préfet faisait les 100 pas. Il avait un agenda bien rempli avec de nombreuses interventions dans les médias locaux et nationaux.

Quand tu as 34 ans et que tu en es à la première année d’un mandat, ça shake! J’étais extrêmement stressé, un bon stress, je crois , mentionne-t-il.

Peu avant 10h, les gens se sont massés vers le stationnement de l'église, la plupart vêtus de vert. La couleur verte a été choisie puisqu’elle représentait deux piliers de l’économie, la forêt et l’agriculture, mais aussi parce que c’est la couleur de l’espoir.

Les commerces et les écoles étaient en bonne partie fermés pour militer pour l'avenir du Témiscamingue. Photo : MRC de Témiscamingue

Les principaux messages portés lors de la Marche verte étaient sans équivoque :

On veut que le gouvernement reconnaisse nos spécificités

On veut faire débloquer les projets

On veut la réelle modulation des politiques et programmes

La foule a été estimée entre 4000 et 5000 personnes. Ce qui représentait à l’époque entre 25 % et 31 % de la population. L’objectif initial était de 2000 personnes.

Environ 400 entreprises et organismes ont fermé leurs portes cet avant-midi-là, solidaires à la cause.

D’un point de vue médiatique, 26 reportages ont parlé de la Marche verte. Le 8 novembre 2010, les bulletins de nouvelles diffusés au Québec ont majoritairement mentionné la mobilisation au Témiscamingue dans leurs premières manchettes.

Le producteur laitier Jacques Lavigne ouvrait la marche.

Le plus positif que je peux voir dans ça, c’est la solidarité témiscamienne. Cette journée-là, j’ouvrais la marche avec un tracteur de ferme et une remorque où les dignitaires étaient assis. J’ai rencontré des gens que je ne connaissais pas beaucoup, de tous les secteurs d’activités. Les gens étaient tous sensibilisés à l’agriculture , raconte-t-il.

Les projets - 2010 Mise en place d’une politique de multifonctionnalité au niveau agricole

Ouverture des marchés ontariens pour la commercialisation de nos produits agricoles

Abattoir (Centre de transformation des viandes)

Projet de mise en valeur des matières résiduelles

Projets hydroélectriques

Projets de Tembec

Projet Forêt De Chez Nous

Valorisation et promotion de nos sites touristiques et du Témiscamingue en général

Nouveau poste de la Sûreté du Québec à Ville-Marie

Rénovation et agrandissement du Centre de santé à Ville-Marie

L’après-Marche verte

Dans les mois qui ont suivi, certains dossiers ont cheminé et les engagements gouvernementaux se sont accumulés.

Les citoyens ont marché pour exprimer leur préoccupation pour l'avenir du Témiscamingue. Photo : MRC de Témiscamingue

En mars 2011, Jean Charest se déplace à Ville-Marie et annonce la construction d’un nouveau poste de police. Quelques mois après, plusieurs millions de dollars sont octroyés pour la modernisation des usines de Tembec. En novembre, l’agrandissement et la rénovation de l’hôpital de Ville-Marie sont annoncés. L’année 2011 se termine avec l’octroi d’une subvention de 2,5 millions de dollars pour le Centre de valorisation des matières résiduelles.

Au niveau de l’agriculture, j’ai de la misère à voir des points positifs. Ça a changé beaucoup au Témiscamingue. Aujourd’hui, il y a moins de production animale, plus de production végétale. Quand le volume et la rentabilité du produit au champ sont là et associé d’un bon prix, c’est vivable , affirme l’agriculture Jacques Lavigne.

Même si toutes les revendications n’ont pas été entendues et réglées, plusieurs acteurs du milieu s’entendent pour dire que le 8 novembre 2010, le Témiscamingue a été mis sur la carte.

On vivait une crise sociale et économique au Témiscamingue. Ça a canalisé les énergies des gens vers le développement. Juste pour ça, pour moi, ç’a eu un effet très bénéfique. Pour ce qui est des revendications auprès du gouvernement. Il y en a qui sont encore là, il y a en a que nous avons obtenues , nuance Tomy Boucher, agent de développement à la MRC à l’époque.

Le vert était la couleur thématique de l'événement. Photo : MRC de Témiscamingue

C’est pas uniquement grâce à cette marche verte et aux efforts, mais, aujourd’hui, les régions ont beaucoup plus d’outils pour travailler leur développement. Il y a beaucoup plus de réglementation adaptée aux contextes régionaux, les politiques aussi ont été adaptées. On ne peut pas prendre tout le mérite, mais ça a été un élément déclenchant , croit l’ancien préfet Arnaud Warolin.

La Marche verte, 10 ans plus tard

L’actuelle préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, était aussi de la marche le 10 novembre 2010 alors qu’elle occupait le poste de présidente de l’organisme Solidarité rurale.

Le discours que je tenais était : on n’a jamais eu de cadeau dans le monde rural. Quand on a eu des gains, c’est parce qu’on les a réclamés, on les a revendiqués, on a démontré qu’on en avait besoin. Pis on n’a jamais lâché le morceau , se souvient-elle.

Certains projets, réclamés en 2010, se sont modifiés au fil des ans selon la préfète.

Il y a des choses dans les projets qui ont évolué, qui se font autrement. Il y a des choses qu’on a prises en main. Par exemple, la promotion et la valorisation de ce qu’est le Témiscamingue et de nos sites touristiques. On l’a pris en main. La stratégie d’attractivité, c’est ça. Ça aussi c’est "Arrêtons d’attendre après les autres" , ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, le Témiscamingue mise sur sa Planification stratégique et sur les trois pôles d’excellence déterminés par les gens du territoire. Le tourisme aventure/nature, l’agriculture innovante et les énergies renouvelables. Des pôles qui ne sont pas étrangers aux projets réclamés il y a une décennie.

Dix ans plus tard, le Témiscamingue a avancé sur des choses, il a stagné sur d’autres. L’enjeu, c’est que les gens ont développé leur confiance en eux. On ferait une marche verte aujourd’hui, elle compterait trois pôles d’excellence qui sont portés par le milieu. S’il y a des choses qu’on revendiquerait maintenant, et qui n’étaient pas du tout là-dedans, c’est tout ce qui est connectivité.

La Marche verte a certes marqué l’histoire de tout un territoire et 10 ans plus tard, les gens y repensent, avec émotions.