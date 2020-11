Reconnaître les territoires non cédés pour faire avancer la réconciliation

« Nous tenons d’abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Micmacs. » Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de déclaration. C’est de plus en plus courant au Nouveau-Brunswick et ailleurs au pays, avant des cérémonies ou des événements officiels. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement?