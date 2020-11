De tous les... Côté 2020 : un virus et un tour du monde.

Le journal Le Monde a choisi le dessin de la couverture de cet album pour illustrer un dossier sur le virus.

Difficile de trouver un qualificatif pour l'année 2020 qui n'est même pas encore terminée. Une année hors de l'ordinaire qui, au premier abord, a pu faire peur au caricaturiste, mais qui s'est finalement révélée extraordinaire .

Au début, je me disais : ''ça va être lourd de parler de la COVID''. Finalement, elle a pris tellement de place que tout se réfère à ça. Tout le monde est touché et il n'y a personne qui y échappe. On est tous solidaires autour d'un objet qui nous dérange et pour la caricature, c'est très riche , explique André-Philippe Côté.

Nos héros selon Côté Photo : Radio-Canada / Les Éditions La Presse

André-Philippe Côté, que sa rédactrice en chef Valérie Gaudreau, au journal Le Soleil, qualifie de trésor national , épate et fait sourire avec son recueil : De tous les... Côté 2020.

Les meilleurs moments d'Horacio Arruda selon Côté Photo : Radio-Canada / Les Éditions La Presse

Un nouveau venu dans le monde de Côté, et non le moindre, c'est Horacio Arruda. Un personnage très coloré qui n'a pas la langue de bois. On voit qu'il n'est pas dans le "râtelier" des politiciens , explique Côté qui avoue avoir préféré le trio Arruda, Legault et McCann, que celui en place. Au point de vue de la caricature bien sûr!

Caricature de Régis Labeaume, De tous les... Côté 2020 Photo : Radio-Canada / Les Éditions La Presse

Le livre de Côté couvre une année entière allant de l'automne 2019 à 2020.

Clin d'oeil au Musiparc Photo : Radio-Canada

Eh oui! Souvenez-vous, à l'automne dernier, il y a eu des élections fédérales! Fidèles à eux-mêmes, les politiciens ont été une belle source d'inspiration, mais de courte durée cette fois-ci.

Y'avait plein de sujets comme ça qui sont nés à l'automne et tout d'un coup, pouf! Tout a disparu! Quand on parle de ce qui s'est passé avant février, il y a vraiment une amnésie collective , a remarqué André-Philippe Côté en discutant avec des lecteurs.

Les élections fédérales, De tous les Côté... 2020 Photo : Radio-Canada / Les Éditions La Presse

À quelques heures du résultat final des élections présidentielles américaines, André-Philippe Côté a déjà fait parvenir ses créations pour la fin de semaine. Pour le caricaturiste, ce n'est pas tant l'issue du vote qui l'intéresse.

J'ai travaillé sur l'attitude de Trump qui attaque les institutions démocratiques, qui est vraiment un danger public je trouve. Les trois caricatures que j'ai fait pour samedi, dimanche et lundi sont toutes autour de Trump et de son comportement que je trouve un peu dangereux , conclut celui qui restera tout de même aux aguets pour suivre l'évolution de la situation, cette fin de semaine.

Caricature de Donald Trump, De tous les Côté... 2020 Photo : Radio-Canada / Les Éditions La Presse

De tous les Côtés... 2020 est disponible en version papier ($24.95) et en version numérique ($17.99).