Un élève ontarien milite pour le retour à un système scolaire plus traditionnel

Ce système permet l'accueil de petites cohortes d'élèves dans les salles de classe pour minimiser les risques de propagation du virus, mais il a le défaut, selon Sean O’Neil, de porter presque exclusivement son attention sur la sécurité des élèves.

Je pense qu’il est important de trouver un équilibre entre la sécurité, l’éducation et la santé mentale des élèves , explique-t-il.

J’ai vu à quel point les autres élèves étaient contrariés et malheureux en raison de notre programme actuel à l’école. [...] Je ne pouvais pas continuer à voir mes camarades souffrir. Sean O’Neil, initiateur de la pétition

Chaque conseil scolaire a un système différent depuis la dernière rentrée. La mise en place des quadrimestres au sein du Conseil scolaire de district du comté du Grand Essex est l’une des grandes préoccupations de Sean O’Neil.

Sean O'Neil est un élève de la ville de LaSalle Photo : Tahmina Aziz/CBC

Pour le jeune homme, ce système soumet les élèves à un rythme d’apprentissage effréné. Ils n’apprennent pas grand-chose. Les cours vont tellement vite. En mathématiques et en sciences, on a quatre ou cinq leçons chaque jour. Il y a tellement d’informations qu’il est impossible de les emmagasiner , ajoute-t-il.

Absence de socialisation

S’il comprend tout à fait la nécessité de mettre en place des mesures qui permettraient de lutter contre la pandémie, Sean refuse d’entendre que celles en place en ce moment sont les meilleures.

Je pense qu’on ne se concentre pas suffisamment sur l’éducation et la santé mentale. Je crains que cela ait de sérieuses conséquences , affirme-t-il.

Elles ont, notamment, le défaut de tuer toutes formes de socialisation au sein des écoles, selon M. O’Neil, puisque les élèves sont organisés en petites cohortes de personnes qui se connaissent à peine et qui ne veulent pas interagir.

Les élèves ont passé six mois chez eux sans rien avoir à faire, maintenant ils vont à l’école dans de très petites cohortes de classe dont ils ne connaissent pas la moitié. Ils ne veulent pas parler. Il n’y a pas d’interaction entre les élèves. Personne ne parle du tout pendant les cours , indique-t-il.

Il craint par ailleurs que les décisions actuelles n’aient de fâcheuses conséquences sur le futur des élèves, notamment ceux qui sont en fin d’école secondaire. L’année prochaine, les élèves de douzième année auront beaucoup de mal avec l’université parce qu’ils n’auront pas convenablement appris les choses en douzième année de même qu'à la fin de la onzième [au moment où a commencé la pandémie] , ajoute-t-il.

Des mesures à géométrie variable

Pour Phyllis Dalley, professeure à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, rien n’explique que des mesures soient mises en place dans les écoles secondaires, sans l’être ailleurs.

Si on peut avoir confiance qu’un élève de deuxième année va être en mesure de respecter les règles de distanciation et qu’on peut envoyer des enfants de 8, 9, 10 ans à l’école, j’ai du mal à comprendre pourquoi on ne pourrait pas aussi envoyer des élèves de 16, 17, 18 ans à l’école , explique-t-elle.

Je pense qu’il y avait beaucoup plus en jeu ici que la question de prendre simplement la meilleure décision pour l’éducation des jeunes. Phyllis Dalley, professeure à la faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa

Pour Mme Dalley, les élèves du secondaire sont parfaitement capables de se discipliner. Elle pense même que des aires de discussion pourraient être aménagées dans les espaces ouverts des écoles pour permettre aux élèves de deviser en toute distanciation.

Phyllis Dalley, professeure et chercheure à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Si elle comprend tout à fait l’idée d'étudier différentes options de retour en classe, Phyllis Dalley pense que les décisions prises pour le secondaire n’étaient pas exclusivement motivées par des questions de pédagogie ou de santé.

J’ai plutôt l’impression que le secondaire, c’est une question pragmatique, en ce sens qu’à l’école secondaire, si les jeunes sont à la maison les parents ne peuvent pas aller travailler alors qu’au secondaire si les jeunes sont à la maison, les parents peuvent quand même aller travailler , précise-t-elle.

Échanges désaccordés

Si Mme Dalley se félicite du fait que des jeunes comme Sean O’Neil se mobilisent pour des questions qui les concernent, elles se montre plus critiques vis-à-vis du gouvernement ontarien : Le gouvernement a pris des décisions qui font que ce qui est acceptable d’un côté ne l’est pas de l’autre. On n’a aucune explication pour cela , indique-t-elle.

Une opinion que n’est pas loin de partager Sean O’Neil qui déplore le fait de n’avoir obtenu aucune réponse à des griefs qu’il expose depuis quelques mois déjà.

Le jeune homme dit avoir contacté son conseil scolaire en juin, août et septembre pour leur faire part de ses préoccupations. Il dit s'être également adressé au ministère de l’Éducation, sans succès.

De son côté, le conseil scolaire a répondu à CBC News par courriel en indiquant avoir eu plusieurs discussions avec le jeune homme et son père. En fin de compte, en tant que conseil désigné par le ministère de l'Éducation, nous devons gérer un modèle d’apprentissage adapté dans les écoles secondaires afin de limiter les contacts à environ 100 personnes , peut-on lire dans le courriel.

Son de cloche discordant

Thérèsita Lehani est élève en 9e année au Conseil scolaire catholique Providence. L’expérience qu’elle vit est tout à fait différente de celle que décrit Sean O’Neil. Vu qu’on n’a qu’une seule seule classe chaque jour [...] on n’a pas beaucoup de travaux à faire et pas non plus trop de devoirs, pour moi ce n’est pas trop stressant , précise-t-elle.

La jeune femme trouve un certain intérêt dans la formule actuelle puisque l’on se concentre sur une seule classe durant la journée là où il aurait, en temps normal, fallu en faire quatre.

Les élèves sont organisés en deux cohortes et Thérèsita peut souvent voir ses amis, notamment pendant les pauses, mais aussi au moment de la sortie des classes.