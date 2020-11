Un projet de partage d’une voiture électrique se met en place à Malartic

La Ville de Malartic fait un pas de plus dans son projet de développer un service de transport collectif intelligent et électrifié.

Le projet-pilote TCité-Malartic, qui est financé à 50 % via un programme de la Fédération canadienne des municipalités, se déploiera à compter de l’été 2021.

La Ville de Malartic, qui injecte 95 000 $ dans le projet, procédera bientôt à l’achat d’un véhicule 100 % électrique, après avoir installé trois bornes de recharge l’été dernier.

Des bornes de recharge électriques sont accessibles pour la voiture partagée. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Un système d’autopartage et de réservation informatisé sera ensuite mis en place avec les organismes communautaires qui pourraient vouloir utiliser ce véhicule gratuitement, quand la municipalité n’en aura pas besoin.

Ça peut être pour aller faire des commissions, participer à des réunions, des congrès où toutes sortes d’activité, précise le maire Martin Ferron. C’est un bon moyen de sensibiliser les organismes et leurs bénévoles aux avantages de cette technologie, en plus de leur donner un coup de pouce en ayant accès à un véhicule, ce qui n’est pas le cas pour tous les organismes.

Malartic voit le lancement de ce projet comme une étape dans sa volonté de développer l’électrification des transports sur son territoire.